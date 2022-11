Lola Mencía se ha llevado un gran susto este pasado lunes. La ex superviviente se estaba preparando para un gran viaje, pero la vida se ha impuesto, y un problema de salud inesperado ha hecho que tenga que poner en pausa su vida, justo cuando ha estrenado nueva vida con su nueva casa y su nuevo look hace solo unos meses. La de León ha revelado en su cuenta de Instagram que una gastroenteritis aguda le ha provocado un gran desvelo, y es que los síntomas que ha sufrido le hayan hecho pasar verdadero miedo, especialmente en el momento en el que una ambulancia tuvo que ir a por ella y trasladarla a un centro de salud cuando vio que la situación ya era límite.

La propia ex superviviente ha dado todos los detalles cuando muchos de sus seguidores se han preocupado por ella, que es bastante activa en redes, y de repente dejaba de postear durante horas y horas: "Volvíamos de Galicia cuando me empecé a encontrar muy mal, no paraba de vomitar y con diarreas", empezaba contando. Preocupada, acudió al médico: "Allí me monitorizaron, me pusieron oxígeno y me estabilizaron", pero la situación llegó a tal punto que la ambulancia la tuvo que llevar al hospital más cercano. "Jamás lo había pasado tan mal", ha dicho junto a una foto en la que deja claro que su estado de salud era preocupante.

Lola Mencía Instagram

Lola también ha querido dar los detalles de todos los síntomas que llegó a sufrir, y por lo que ha desvelado, parece que la cosa se puso muy seria entre vómitos, diarrea que llegó a ser hemorrágica (con sangre), temblores, hormigueo en extremidades y boca, vista borrosa... "me sentía como borracha, se me iba la cabeza para los lados", ha contado.

Lola Mencía Instagram

Aún así, tan sólo unas horas después, Lola ha vuelto a la vida, casi literalmente, y ha comenzado con dieta blanda tras lo que parece haber sido un virus estomacal que la ha dejado machacada. Pero esta, sin embargo, no es la única preocupación que tiene Lola respecto a su salud: hace unos meses reveló que en su familia hay personas con "una especie de Parkinson" y ella tiene miedo de tenerlo también tras darse cuenta de que tenía "un temblor que se está empezando a desarrollar". Una preocupación que se suma a sus ovarios poliquísticos y a su problema en el pecho, del que se dio cuenta este verano.