El culebrón Alba Carrillo-Jorge Pérez continúa. El ex guardia civil reconoció en 'Ya es mediodía que estaba "mal" y que no hubo ningún beso con su compañera de programa en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn, tras hacerse virales las imágenes en las que ambos aparecen en actitud cómplice. Jorge también dejo claro que su matrimonio "sigue adelante" y hará todo lo que esté en sus manos por recuperar la confianza de su mujer, Alicia Peña. La coach, con la que tiene 4 hijos, también se ha pronunciado, y ha dejado claro que está al lado de su marido. "Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdría ante una sociedad con valores, y que él tiene que volver a trabajar y recuperar", ha escrito en un post en sus redes.

Alba Carrillo aseguraba que ambos habían cometido un error. "Lamento la situación por el daño que nos ha causado a los tres y por mi parte estoy abierta a una conversación, porque más allá de un día tonteo, somos amigos y nos tenemos cariño. Va a contar con mi apoyo siempre. Estoy aquí para apoyarle también, es mi intención, que tampoco se ceben con él", dijo en el programa 'Fiesta'. Sin embargo, este 29 de noviembre, y tras escuchar las palabras de Jorge, Alba está molesta con su amigo.

Gtres

En 'Ya es mediodía', la colaboradora televisiva ha intentando mantener la calma pero avisa que tiene una conversación pendiente con Jorge. "Lo del juego peligroso no entiendo qué significa me gustaría que lo explicara. Estoy escuchando cosas de él que no me están gustando, pero me voy a mantenerme tranquila", ha dicho a Joaquín Prat.

Alba reconoce que está "de dramas hasta la punta de las narices" y que "esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo, que hace todo el mundo y ya está bien, vamos a dejar de dramatizar, de ser santos" porque ella también tiene "un límite" y está "sufriendo".

Al parecer el enfado de la modelo se debe a que Jorge habría contado cosas de ella a otros compañeros que no le han gustado y que son, según Alba, innecesarias. "Tengo que ser honesta. Estoy un poco disgustada. He oído cosas que no me gustan", añadía, intentando mantener la calma.