Nuria Fergó vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales. "Estoy sin parar, pero bueno, ya llegará la calma. Necesito tiempo para mí, para estudiar, no lo tengo, y por eso me agobio un poco", nos cuenta entre nerviosa e ilusionada. Tiene entre manos "un musical que estrenaré en enero", cuyos preparativos compagina con las galas, los especiales musicales (ya ha grabado los de Navidad en Telecinco y TVE), el cuidado de su hija y la reciente mudanza con su pareja, Juan Pablo Lauro.

Queda menos de un mes para que acabe 2022. ¿Qué tal ha sido tu año?

Buenísimo. A nivel profesional he estado trabajando mucho, pues en mayo salió mi disco; desde el año anterior, cuando acabó la pandemia, me puse en marcha con él. Es un proyecto muy personal, porque yo soy la productora. He hecho una inversión bastante grande, creo en él y era dar un pasito más en mi carrera después de veinte años. Además, se lo prometí a mi madre.

¿Y esa promesa?

El disco es de temas muy conocidos en versión ranchera, un género que en casa siempre gustó. Mi madre, cuando me escuchaba cantarlas, decía que cuándo las grabaría, y llegó el momento tras seis discos y dos décadas dedicadas a la canción.

El trabajo se titula 'Con permiso', ¿tú has tenido que pedirlo muchas veces?

Todo es fruto de mucho trabajo. Tuve la suerte de entrar en la primera edición de 'Operación Triunfo', de darme a conocer y de gustarle a la gente, porque si sigo aquí es por el público. Pero somos números y en el momento en el que no salen las cuentas, te dejan. Yo estoy muy orgullosa de llevar unos quince años sola, sin respaldo y manteniéndome, vivo de la música. Hablando con la psicóloga, este es uno de los temas de los que tengo que enorgullecerme, tengo que reconocer que me lo he currado y sigo trabajando en lo que más me gusta.

Bien por normalizar ir al psicólogo.

Sí, voy desde que salí de 'OT', pero son rachas, no vas todos los meses, en momentos en los que estás muy estresada, necesitas ayuda… Y si no es el psicólogo, un coach, siempre gente que te ayude a avanzar y a sortear los obstáculos. A mí me han ayudado.

Y en su día recibiste un empujoncito del marido de Boris Izaguirre.

Desperté tras una charla que mantuve un día con Rubén. Yo estaba viviendo en Nerja (es de esa localidad malagueña), criando a mi hija, y él me dijo que con mi profesión y sin pareja, tenía que salir a buscarme la vida. En un mes me planté en Madrid. Me hizo un clic en la cabeza y pensé que tenía razón y que debía salir de mi zona de confort para ir avanzando.

Y ya no sólo te va bien en el trabajo.

¡Sí! A nivel personal he encontrado a mi media naranja (el empresario argentino Juan Pablo Lauro), así que estoy feliz.

Un momento muy dulce.

Estoy muy bien, en mi mejor momento. Todo llega, es un proceso, un crecimiento personal con las experiencias que me ha tocado vivir. Es verdad eso que cuando uno está bien consigo mismo y hace un trabajo y tal, le llegan las cosas.

"Ya vivimos juntos, y muy feliz"

La vida te ha dado otra oportunidad (está separada del empresario balear José Manuel Maíz) y Juan Pablo y tú ya vivís juntos.

Ya nos hemos mudado, estoy contenta y muy feliz, todo está fluyendo.

Disteis a conocer vuestra historia este verano, con una foto en IG besándoos en la playa y un romántico mensaje.

Sí, y llevamos ya ocho meses.

¿Recuerdas cómo os conocisteis? Creo que hubo una mirada de por medio.

Coincidimos en un evento, intercambiamos una mirada y años después, a través de una amiga, surgió mi nombre y dijo: 'Uf, pregúntale si se acuerda hace un par de años de una mirada en un autobús'. Y así fue.

¿Qué te gustó de él? ¿Qué tiene que tener otra persona para que te enamore?

Para estar con otra persona, con la edad que tenemos, ya más exigentes, que no es estar por estar con alguien, pues simplemente que estemos a gusto, que tengamos los mismos valores, la misma forma de ver la vida, de educar a los niños… Y luego que sea un buen compañero de vida, y creo que Juan Pablo es todo eso. Yo vivo el presente, pero como le dije: "Me quiero plantar aquí". Ojalá que sea para toda la vida.

¿Habrá boda?

No lo hemos pensado, no es algo que haga falta, tiene que apetecer. Si es que ya estamos conviviendo, compartiendo la familia… Lo otro ya es una celebración.

¿Qué tal con cuatro niños, tres de él (Carlos, Gael y Eric, de diez, siete y seis años) y una tuya (Martina, de once)?

Fenomenal, se llevan súper bien, cada uno está a lo suyo, juegan, hacen los deberes y después todos juntitos para las cosas que hay que compartir.

¿Cómo serán las Navidades?

Como todos los años, nos repartiremos, y el día que me toque la peque, si es Nochebuena, me reuniré con mi familia.

Pero este año sois más…

¡Pues Viva la Pepa! Fíjate tú qué alegría si coinciden, porque Juan Pablo tiene que repartirse los niños con Irene (Villa). Si me toca, pues nada, estaremos juntos.

"La muerte de Álex fue un palo muy grande"

¿Cómo te llevas con Irene Villa?

Somos dos personas adultas y se nota cuando alguien es maduro, entonces todo fluye, hay que verlo como algo natural. Y es normal que las exparejas rehagan sus vidas (Irene Villa, por su parte, sale con el coach David Serrato), no hay más misterio. En este caso, todo bien.

Hablando de llevarse bien, ¿qué tal con tus excompañeros de 'OT'?

Desde la muerte de Àlex (Casademunt), que fue un palo muy grande… Es como que necesitamos desconectar de todo, pero eso no significa que tengamos una mala relación, cada uno tiene su vida y nos tenemos un cariño infinito, aunque no estemos en contacto todos los días.

Sigue la química con Manu Tenorio.

Es que Manu es Manu, y mira que ni nos llamamos ni nada, y no hace falta. El contacto lo tenemos ahí para lo que sea. Coincidimos en galas, cantamos juntos y en el momento en el que le pedí que colaborara en mi último disco me dijo: "Nuria, lo que necesites".

Por último, ¿qué le pides a 2023?

Salud para todos y luego que vengan cosas bonitas. Yo lo que quiero es trabajar mucho y que se sigan cumpliendo los sueños, y uno de ellos es hacer las Américas, como hacían La Jurado o La Dúrcal.

Texto: Belén Alonso. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Rene Furterer. Agradecimientos: Hotel Único Madrid. C/ Claudio Coello, 67. Madrid. Teléfono: 91 781 01 73.