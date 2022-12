Han pasado casi dos semanas de la fiesta de 'Unicorn' y Alba Carrillo y Jorge Pérez siguen siendo los grandes protagonistas de la crónica social, una situación que a ambos les está pasando una gran factura. Mientras, el ex guardia civil se encuentra refugiado con su mujer en casa de unos amigos e intentan no tener ningún contacto. No ha vuelto a acudir a su puesto de trabajo pero sí que se pone en contacto con compañeros, como Cristina Porta, para aclarar algunos asuntos.

La cara opuesta de esta historia es Alba Carrillo que no ha dudado en contar su historia con su supuesto amigo en platós y hablar de ellos hasta en directos de Instagram donde ha dado grandes detalles de su encuentro sexual con Jorge Pérez. Sin embargo, este martes ha explotado, sobrepasada por la situación, Alba Carrillo sufría una crisis de ansiedad. La modelo tuvo que acudir a urgencias de la clínica López Ibor. No es la primera vez que Carrillo se ve abrumada por un asunto personal y decide acudir a los profesionales de la psicología.

Ahora, casi 48 horas después de sufrir una grave crisis de ansiedad, Alba Carrillo ha querido reaparecer en redes y romper su silencio. La modelo ha querido dejar claro que jamás ha llamado a Jorge Pérez "empotrador" "yo no digo en ningún momento esa palabra", matiza Alba. Y es que puede que tras su directo con Adriana Dorronsoro y Leticia Reuquejo en la que habló sin tapujos de lo que ocurrió entre ella y Jorge esa noche, Alba se viese sobrepasada por los comentarios y las informaciones que comenzaron a salir.

Cuando Adriana Dorronsoro pregunta en su directo de Instagram si Jorge Pérez era un empotrador. Alba Carrillo, al escuchar a su compañera, contesta: "No voy a entrar en detalles de ese tipo, pero es verdad que me pensaba que era más suavón de lo que es".

"Fue una sorpresa para bien, yo siempre pensaba que iba a ser el típico con el que tienes esa tensión sexual y después dices 'jo..", comentaba Carrillo.



Alexia Rivas da la cara por Alba

Alexia Rivas no ha dudado ni un solo momento en dar la cara Alba Carrillo desde que estalló el escándalo con las imágenes en las que se les veía a ella y Jorge Pérez en actitud cariñosa en la fiesta de empresa. Alexia vivió en sus propias carnes ser protagonista involuntaria de un escándalo similar en lo que fue bautizado como el caso “Merlos Place”. Quizás al sentirse tan identifica y haber sido una de las primeras en enterarse de todo el escándalo, siempre se ha mostrado del lado de la modelo.

Y es que, según ella Alba sigue mostrándose muy solidaria con Jorge Pérez a pesar de lo que se pueda pensar. "A Alba todavía le quedan cosas por contar. Creo, no lo sé, pero creo que le quedan cosas por contar. Y que si se pusiera… Ha sido muy señora, porque si hubiera contado desde el principio la verdad le hubiera hundido y no lo ha hecho. Le ha protegido un montón, y creo que Jorge tendría que sentarse y decir, ‘Mira, me he equivocado, no he sabido gestionarlo’”, aclara Alexia en una entrevista en 'Ya es mediodía'.