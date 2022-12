Ivana Icardi no para de sorprendernos. Si recientemente nos mostraba su nuevo proyecto profesional, el libro que escribió junto a su madre 'Viaje de amor y soledad', ahora la ex concursante de 'Supervivientes' nos enseña su talento oculto. "Es que no se lo esperan ni por asomo, porque nunca he hablado de esto, solo quien me conoce sabe que tengo esta pasión", comenzaba así su vídeo en la plataforma digital MtMad.

Según explicaba la ex pareja de Hugo Sierra, al que conoció en la isla de 'Supervivientes', tenía pensado recibir clases de guitarra a principios de año, pero tras darle varias vueltas al asunto, la argentina decidió emprender otro camino: "Dije tía, deja de distraerte, si lo que te gusta a ti es cantar", confesaba.

instagram

"Este año he tenido muchos cambios en mi vida, simplemente tiene que ver la cara que tengo a principios de año y ahora. Es que estoy en mi punto álgido, estoy feliz, y haciendo lo que me de la gana", expresaba la madre de Giorgia, bautizada este mes de agosto.

Ivana ha asegurado en su vídeo que "siempre le ha apasionado la música". "Me acuerdo que cuando era pequeña, me metía en videoclips de Youtube las letras de las canciones y me ponía a cantarlas, y me pasaba toda la tarde así", desvelaba y agregaba que en el juego Singstar "ganaba a todos".

"Lamentablemente no solo seguía practicando, yo creo que era porque mi familia tiraba más por los deportes", decía -recordemos que su hermano es Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray S. K.- Pero ahora la influencer ha decidido retomar su pasión y apuntarse a clases de canto.