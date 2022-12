La actuación de Alba Carrillo en el Mediafest Night Fever no dejó indiferente a nadie. La periodista se enfundó un traje blanco y negro para cantar por Rocío Jurado una de las canciones más directas de su repertorio: 'Ese hombre' que tuvo el visto bueno de Rocío Carrasco. "Es un gran necio, un estúpido engreí­do, egoí­sta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido", reza la letra de la canción en su estribillo. Un tema que le viene como anillo al dedo a Alba Carrillo en este momento, de hecho, la periodista afirmaba que se lo dedicaba a todos sus ex, a excepción de Fonsi Nieto, con quien se ha ido de fiesta recientemente.

Entre estos ex también se considera a Jorge Pérez tras su comentado affaire, de quien la producción no pudo evitar poner imágenes a pantalla partida durante la actuación de Alba. Un montaje que ha levantado ampollas y no al ex Guardia Civil precisamente, sino a Emma García, presentadora de 'Fiesta', donde tanto Alba como Jorge colaboran aunque él no haya vuelto desde la noche del affaire.

Telecinco

Tanto es así que Emma arrancaba la emisión del programa de 'Fiesta' con una reflexión acerca de este montaje, en la que mostraba que no estaba de acuerdo: "Yo viendo esa actuación no dejaba de pensar en Jorge Pérez. Para nosotros puede ser una broma, pero para la persona que está fuera y lejos de ese espectáculo quizás no sea una broma. En ese momento veía a Alba interpretando y disfrutando, lo hizo muy bien, pero veía a la otra parte. Para él esto no es un espectáculo ni es una broma".

Un mensaje que, además, se da a apenas unas horas de que Alba Carrillo se siente en el polígrafo del 'Sálvame Deluxe' para aclarar todo lo que ocurrió aquella noche y demostrar así que su versión es la cierta, aunque las pruebas que llevara a Sálvame dieran negativo, así como qué detalles de los que se han filtrado son falsos.