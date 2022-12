Han pasado 6 años desde que la primera edición de Operación Triunfo se reencontrara en un programa especial reviviendo todas las anécdotas y canciones que marcaron época. Pero desde entonces pocas han sido las ocasiones en las que hemos podido ver algunos reencuentros parciales de los 'triunfitos' a pesar de que se han intentado organizar conciertos especiales que no se han llevado a cabo. El último de ellos, tras el fallecimiento de Álex Casademunt.



Ahora, en el 40 cumpleaños de Natalia, tanto ella como Chenoa se han mojado para confesar qué es lo que opinan sobre este posible nuevo reencuentro y los motivos que han podido impedir la celebración hasta ahora. Y mientras que Natalia está a favor de que esta reunión se produzca, Chenoa se ha mostrado más reacia.

Gtres

"No creo que se produzca", ha asegurado tajante Chenoa quien confesaba que la buena relación sigue estando ya que siguen siendo "compañeros". Pero Natalia opina todo lo contrario: "A mi me gustaría hacer algún tipo de quedada o de concierto con todos mis compañeros y recordar al que nos falta", aseguraba en referencia a Álex Casademunt con quien tuvo una muy cercana amistad. No obstante, reconocía no saber los motivos que han echado atrás esta propuesta en multitud de ocasiones: "si nos pusiéramos creo que lo haríamos", haciendo un llamamiento a todos para reunirse.



Sobre la relación entre ellos, Natalia aseguraba que es más cordial de lo que se opina: "Hay gente que se empeña en buscar polémicas y enfrentarnos y me da mucho rabia porque en general nos llevamos bien. Es como la gente del instituto, con unos tienes más relación con otro menos, pero les tienes cariño. Jamás he tenido ningún enfrentamiento con ellos, hay una hermandad que es irrompible". "Hace 21 años de OT... os empeñáis en que estemos todo el día juntos, y no, pero nos queremos muchísimo pero al final con unos te llevas un poco menos o un poco más".

En este sentido, Chenoa ha desmentido también que tenga actualmente una mala relación con Rosa: "Ella es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una forma más profunda o menos, nada más". Aunque, eso sí, ha descartado celebrar ningún tipo de celebración de su boda con el resto de compañeros de OT como sí prometió hacer: "ahora no, no tengo tiempo".