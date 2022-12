Bea Jarrín se ha convertido en la otra gran protagonista de la crónica social. Después de que fuese la tercera -o cuarta- en discordia en la fiesta de Navidad de Unicorn, la reportera de 'Cuatro al día' ha vuelto a 'Fiesta' para responder a todas las últimas polémicas que le han salpicado en los últimos días. Después de que Alba Carrillo señalase que ella también había estado muy cerca de Jorge Pérez, Bea ha sido relacionada también con otro famoso con el que también había estado relacionada la modelo. Después de varias especulaciones, los colaboradores revelaban que la persona con la se relacionaba a Bea Jarrín no era otra que Canales Rivera.Una información con la que la periodista no estaba de acuerdo y rápidamente negaba su relación sentimental con el torero.

"Me dicen que hay pruebas de vuestra relación". La periodista explicaba cuál es la verdadera relación que le une al torero: "Nos llevamos muy bien hasta el punto de que los dos hemos apadrinado este verano juntos un proyecto solidario, pero no es cierto que hayamos tenido algo más allá de una amistad. No puede haber ningún testigo de un supuesto encuentro entre Canales y yo porque nunca ha existido. No entiendo a qué viene intentar sacar aspectos de mi vida privada cuando yo no he hablado nunca de mi intimidad. Pero soy consciente de que no puedo controlar lo que algunos quieran inventarse sobre mí".

Canales Rivera niega su relación con Bea Jarrillo

Al dudar de sus razones, Canales Rivera entraba en directo para desmentir su relación. ""Estoy bien, feliz, con mi pareja y no doy crédito a cómo nos pueden salpicar todas estas cosas que están pasando, pero tenemos que aceptar que participamos en un show que es así, más aún cuando hemos tenido una relación de amistad durante muchos años, porque a mí se me llena la boca cuando veo que las cosas te van bien, nuestra amistad es desde hace muchísimos años, te pido personalmente disculpas a ti porque te tenga que salpicar todo esto. Aurelio, tú sabes que yo tengo una relación contigo estupenda, pero la información que te ha llegado no es correcta, si entro en directo en la situación en la que me encuentro ahora mismo es porque soy amigo de Bea y lo hago por ella y por la amistad que nos une, porque la quiero muchísimo".