Probablemente, una de las frases más repetidas en estas fechas es '¿qué regalo yo ahora por Navidad?', y es que llega un punto en el que a determinadas personas ya no se sabe qué regalarles porque tienen de todo. Ya sea adultos o niños, las opciones para regalar son infinitas, pero a la vez limitadas por no repetirse. Ropa, complementos, perfumes, joyas... son sólo algunas de las opciones por las que decantarse, pero también son siempre las mismas, algo que no les pasa, por ejemplo, a Pilar Rubio y Sergio Ramos con sus hijos, a los que saben que con un regalo muy concreto van a acertar siempre: ¡los LEGO!



Pilar confesó recientemente en la fiesta de Navidad de Antena 3 que a sus hijos -Sergio Jr, Alejandro, Marco y Máximo Adriano- les chifla crear y construir con las pequeñas piezas de LEGO y, aunque a veces les pasa como a muchos niños, que se entretienen más con la caja que con el propio regalo, lo cierto es que es un detalle que gusta a niños y no tan niños: como el que regala un puzzle, con la línea LEGO Classic las opciones (y las horas de diversión) son infinitas, pero también hay mucha variedad con las colecciones de personajes de ficción y películas, como los LEGO de princesas, los de Harry Potter, los de Avatar o los de Marvel. Es más, algunos, como el guantelete de Thanos ('Los Vengadores') o el casco de Darth Vader ('Star Wars') de se han convertido en auténticos objetos de deseo y de coleccionista.

Sin duda es una gran opción para los pequeños de la casa, pero también para muchos adultos a los que les gusta ensartar las piezas y crear verdaderas obras de arte. No en vano existen auténticos concursos en los que los participantes sacan a relucir su poder de creación, e incluso Atresmedia apostó en 2021 por el programa 'Lego Masters', que sin embargo fue cancelado tras una única temporada.

Echa un vistazo a algunas de las ideas que te proponemos para regalar estas navidades. Los hay de todos los precios y quedarás de 10.

LEGO Duplo LEGO amazon.es 29,99 € 19,44 € (35% de descuento) Comprar Incluye 65 ladrillos, así como elementos reconocibles para estimular la mente de los bebés, como un coche con ruedas que giran, un tejado, una ventana, flores, pan, figuras DUPLO de personas y ladrillos para aprender los números 1, 2 y 3. LEGO Friends Camión de los Helados LEGO amazon.es 19,99 € 15,95 € (20% de descuento) Comprar Un divertido set que incluye un coche de juguete con comida y helados, y 2 mini muñecas LEGO Friends de Andrea y Roxy, además de una adorable figura de un perrito. LEGO 76191 Marvel Guantelete del Infinito, Set de Construcción para Adultos del Guante de Thanos de los Vengadores LEGO amazon.es 89,99 € 59,99 € (33% de descuento) Comprar ¿Fan de los 'Vengadores'? No puede faltar en tu colección esta recreación de Lego del icónico Guantelete del Infinito con las Gemas del Infinito y un soporte resistente con una leyenda descriptiva. LEGO Jurassic World Captura de los Velocirraptores Blue y Beta LEGO amazon.es 34,99 € 29,99 € (14% de descuento) Comprar Este juego de construcción cuenta con 2 mini figuras LEGO de Maisie y Rainn de Lacourt que tienen un arma tranquilizante para poder calmar a los dinosaurios LEGO. LEGO Minecraft La Mina Abandonada LEGO amazon.es 22,99 € 19,99 € (13% de descuento) Comprar Este set contiene una mina de juguete para construir con funciones: los peques podrán atraer a las criaturas a la entrada de la cueva y usar un dispositivo manual para dejar caer ladrillos LEGO en forma de roca sobre ellas. LEGO Minecraft El Castillo de Hielo LEGO amazon.es 50,80 € Comprar Los jugadores de Minecraft disfrutarán explorando, reconfigurando y viviendo aventuras dentro y alrededor de este castillo de juguete de LEGO Minecraft para niños y niñas. LEGO Super Mario Pack Inicial LEGO amazon.es 59,99 € 49,99 € (17% de descuento) Comprar Este pack inicial de LEGO Super Mario cuenta con una figura interactiva de la Princesa Peach, las figuras de un Toad Amarillo y Lemmy, y un escenario de juego interactivo para construir un recorrido. LEGO Star Wars AT-ST LEGO amazon.es 34,99 € 30,02 € (14% de descuento) Comprar Este juguete de construcción LEGO Star Wars AT-ST para niños de 4 años en adelante cuenta con un genial ladrillo para principiantes para que la diversión y la construcción comiencen nada más abrir la caja. Lego Disney Princess Gran Castillo de Aventuras LEGO amazon.es 108,92 € Comprar Un castillo de princesas para construir de 4 niveles, con 5 adorables mini muñecas, 5 alcobas, 5 figuras LEGO de animales de juguete y múltiples accesorios de casa de muñecas. LEGO Star Wars Caza Estelar Jedi de OBI-WAN Kenobi LEGO amazon.es 34,99 € 28,99 € (17% de descuento) Comprar El caza estelar de juguete tiene cabina abatible con espacio para una mini figura, 2 cañones, tren de aterrizaje retráctil, clips para sables de Star Wars y un punto de sujeción en el ala para un droide. Incluye 2 mini figuras LEGO Star Wars de Obi-Wan Kenobi con una espada láser de juguete, y por primera vez, una de Taun We, además de una figura LEGO del droide astromecánico R4-P17. LEGO Avatar Primer Vuelo en Banshee de Jake y Neytiri LEGO amazon.es 54,99 € 40,11 € (27% de descuento) Comprar Si te gusta 'Avatar', este set viene con 2 figuras parecidas a un dragón de juguete de Banshees, mini figuras de Jake Sully y Neytiri y piezas que brillan en la oscuridad para construir montañas con flores y una cascada. LEGO Harry Potter Ministerio de Magia LEGO amazon.es 93,99 € Comprar Este juguete de construcción cuenta con lugares icónicos de Harry Potter y la Orden del Fénix como el despacho de Dolores Umbridge, el de Arthur Weasley, la Sala de las Profecías y el Tribunal, además de accesorios auténticos y objetos de las películas como la cabina telefónica roja, ejemplares de El Profeta, el Patronus en forma de gato de Umbridge, 2 detonadores y el Horrocrux del guardapelo de Slytherin.