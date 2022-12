Este martes 13 de diciembre el invitado de 'El Hormiguero' casi no llega a plató. Pablo Motos se veía en la obligación de irse a publicidad porque Vicente Vallés, su invitado de la noche, no iba a llegar a tiempo debido a la lluvia que estaba cayendo en Madrid. El presentador de informativos tenía que viajar desde San Sebastián de los Reyes, donde ha presentado el informativo de Antena 3 de esta noche, hasta la calle Alcalá en Madrid y menos mal que los semáforos estaban casi todos en verde porque le han facilitado la llegada. "Son cosas del directo y si no llega no os perdáis el programa, que algo haremos", decía Pablo Motos al ver que el presentador no llegaba. Finalmente ambos han podido disfrutar de una buena entrevista.

El presentador de informativos ha presentado su exitosa novela 'Operación Kazán' y ha repasado la actualidad con el conductor del programa. No solo política, gobierno, economía... Cosas importantes que comentan cada día en los informativos, sino que Vicente y Pablo también han hablado de lo que dan de sí las cenas de Navidad. ¡Así es! Los presentadores han comentado la que se ha liado en 'Mediaset' por la cena de la productora 'Unicorn' en donde Alba Carrillo y Jorge Pérez tontearon dejándonos el gran culebrón de la Navidad.

"De cada cena de Navidad nacen dos o tres hijos", comentaban Trancas y Barrancas y le preguntaban a Vallés si entre periodistas de informativos estas celebraciones de empresa también provocan tanto jaleo. "Para evitar estas circunstancias hemos optado por no celebrar fiestas de Navidad. Solo este año vamos a hacer una excepción y para no arriesgar hemos comprado bolsas de panchitos y patatas y vamos a tenerlos por redacción, rodeados de cámaras", comentaba Vicente Vallés. Recordemos que la mujer del presentador, Ángeles Blanco, es la presentadora de los informativos de Telencinco, por lo que Pablo Motos no ha podido evitar recordarle que las cenas de empresas allí son "interesantes": "Pues en Telecinco sí que hay cenas de Navidad de esas". "Algún dato tengo sobre ese hecho de hoy mismo, he tomado nota", decía el invitado con humor.