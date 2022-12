El culebrón protagonizado por Alba carrillo y Jorge Pérez sigue dando mucho de qué hablar, y no será por el ex guardia civil, que aún no se ha sentado en su puesto como colaborador para contestar a las declaraciones que hizo Alba explicando todo lo que pasó tras la fiesta de la productora. Hay que recordar que la colaboradora, tras conocer que la mujer de Jorge Pérez sabe la realidad de lo qué pasó, explicó en 'Ya es mediodía' que el colaborador fue a casa de Marta López para estar con ella. Este lunes 5 de diciembre, en 'Ya es mediodía', Alba y Marta volvían a acudir a su puesto de trabajo y continuaban dando más detalles sobre esa noche.

Exactamente Joaquín Prat tenía mucha curiosidad sobre la llamada que hizo Alba Carrillo en el taxi cuando iba con Marta López a su casa. "¿Por qué llamas a Jorge cuando abandonas la fiesta?", y Alba daba la explicación pertinente: "Lo que le digo en el taxi no es nada malo, es para hacerle un reproche, le caliento con el carácter pero al parecer les pone cachondos a los tíos el carácter que tengo y ¿dónde estás que voy?... Yo me marcho porque Marta me lleva sino no me hubiera ido y se hubiera liado la Gozadera en la fiesta…".

Telecinco

Dejando al presentador y a los colaboradores atónitos, en el programa también se comenta la conversación que tuvo Alicia, mujer de Jorge, con Marta López: "Te pido por favor que le eches una mano a Jorge. Yo quiero que alguien cuente que era Alba la que iba detrás de Jorge", era la intención de Alicia pero Marta quiso defender a su amiga: "Yo le digo que no, lo primero porque Alba iba detrás en ocasiones y Jorge también va detrás de Alba. El consejo que le doy a ella y a Jorge es “dejar a la fiera en paz” (refiriéndose a Alba). Tú sabiendo la verdad más vale que no la calentéis, les digo a los 2".