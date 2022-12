Gloria Camila lleva ya varias meses alejada de televisión. Después de la tormenta mediática en la que se vio envuelta su familia tras el divorcio de Ana María Aldón y José Ortega Cano, la hija de Rocío Jurado decidió retirarse de la pequeña pantalla y centrarse en su carrera como influencer. Sin embargo, ahora Gloria Camila ha roto en silencio y ha estallado para defender a su familia. A través de un mensaje que ha compartido a través de las redes sociales, la joven saca la cara por su padre y por su tía Mari Carmen.

A raíz de unas palabras de Alexia Rivas en las que la colaboradora de televisión afirmaba que Gloria hablaba mal de Ana María junto a su tía Mari Carmen en los pasillos de Mediaset, Gloria explotaba contra ella y la productora.

"Alexia Rivas res una mentirosa pero de las gorda. Eres una veleta y vas al sol que más calienta. Pero bueno es que nunca olvidemos de donde venimos. Por un lado te llevas bien conmigo, fuera de cámaras, hablando de todo y después públicamente cuando ves que lo que ya debes hacer vas de carraquista, anti flores, defensora de todo el mal, opinas mal que mayoría del público te aplauda. Y eso es de COBARDE. No tener criterio propio.

Y 'Fiesta' mantiene este tipo de personas porque interesa más tener a "una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia". Sabemos donde y con quien sí y y con quien no hablar y hacer determinadas cosas.

Y con los colaboradores de ahí no sería Alexia Rivas. Y a ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos que también es colaboradora, pero igual como es positivo para nosotros, no os interesa.

Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por si solo las cosas. Y estás hundiendo cada fin de semana. Que no sabéis de la misa la mitad.

Pero lo mejor es la ignorancia. Y os quedáis con la duda. Y os recuerdo que a muchas sentadas ahí tampoco os gustaba la tv, y no llevan media hora, llevan media vida. Síganme para más consejos".

Instagram

El enfrentamiento de Ana María y Mari Carmen

Al parecer, cuando Alexia y Gloria Camila coincidieron trabajando en el programa 'Ya es mediodía', la hija de Rocío Jurado y su tía hablaron en no demasiados buenos términos sobre la que por aquel entonces era la mujer de su padre.

"Esto nunca lo he contado, pero una vez que Mari Carmen vino a acompañar a Gloria Camila a televisión se pusieron a hablar de ti, Gloria Camila concretamente dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de los males de Ortega Cano era ella . Si eso lo han dicho delante de mí, que apenas me conocían, que no harán con la gente con la que tengan confianza".

Ante la sorpresa de todos, la hermana de Ortega Cano entraba por teléfono, algo que no suele hacer, y respondía a las palabras de la colaboradora asegurando que esa conversación nunca había tenido lugar. Mari Carmen defendía que ni ella ni su sobrina habían hablado nunca mal de Ana María Aldón, y mucho menos delante de Alexia: "Lo que está diciendo esa señorita es totalmente mentira, yo jamás he hablado mal de la mujer de mi hermano, y por supuesto lo que no haría sería hablar delante de ella, lo que quiere es su minuto de fama, pues que lo tenga".

"No soy yo quien está tirando el apellido por los suelos", dice la colaboradora en un momento dado. En algunas ocasiones, elevan el tono de voz y Emma García tiene que intervenir para mediar entre las excuñadas. Pues Mari Carmen finalmente acaba confesando que sí, que cree que Ana María está dejando por los suelos su reputación.