Mireia Lalaguna está de celebración. No es su cumpleaños -hizo los 30 el pasado 21 de noviembre- pero el 19 de diciembre de 2015, hace 7 años, la modelo ganó el certamen Miss Mundo 2015 en Sanya, China, convirtiéndose en la única española en alzarse con este título. Apenas unos meses antes, había sido elegida Miss Mundo España. Han sido unos años intensos, dedicados a la moda y en los que también ha hecho sus pinitos como actriz, y que le han llevado a recibir un premio a su trayectoria. Una gala, celebrada en Madrid, en la que actuaron Rosa López y Lucrecia, en la que Poti demostró sus dotes de baile en el escenario y que estuvo presentada por Elsa Anka.

Premio a toda tu trayectoria. Cuéntanos un poco qué has sentido.

Fue muy bonito. A todos nos gusta ser reconocidos por nuestros logros y me hizo mucha ilusión. Me entregaron el premio de belleza Imagen Mundial como parte de los 'Luxury advertisement Awards' junto a otros profesionales de la moda y belleza de este país. Le dediqué el premio a todas esas mujeres que solo por ser mujeres seguimos luchamos cada día para que no se nos juzgue como una fachada sino por nuestras facultades. Y no podía dejar de deducáselo también a mi madre. Fue muy emotivo porque vino conmigo y se le saltaron las lágrimas. Y como bien dije en mi discurso, gracias a ella soy quien soy en el día de hoy.

Instagram

Fuiste la primera española en ganar el título de Miss Mundo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que ganaste el título?

¡Ha cambiado todo! Aunque siempre he estado vinculada al mundo de la moda, pasé de ser una estudiante de Farmacia a ser un personaje público. He vivido en muchos países diferentes desde que gane el título, la vida me ha brindado oportunidades de forma internacional que nunca pensé que tendría. Además, soy el referente para muchas chicas que siguen mi día a día y mi trayectoria. Creo que las redes sociales son una plataforma importante para poder impactar y poder ser un ejemplo para las nuevas generaciones.

¿Te volverías a presentar a un concurso de belleza?

Sin ninguna duda y animaría a las chicas que estén preparadas mentalmente para hacerlo. Ha sido la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida para autoconocerme y aprender de diferentes sectores profesionales. He de decir que nunca había sentido motivación en presentarme a un concurso porque no sabía realmente lo que conlleva. Es realmente una gran plataforma de empoderamiento para la mujer y para ser la voz en esta sociedad.

Has estrenado década… ¿tienes la crisis de los 30?

¿Crisis? ¡Para nada! Siento que estoy en la mejor época de mi vida. Me siento suficientemente madura en la toma de decisiones, con las ideas más claras que nunca y siguiendo los pasos correctos después de aprender de los errores en la última década, que ha sido bien intensa. Además, con mucha seguridad en mí misma, cosa que no tenía con 20 años.

Has hecho tus pinitos como actriz… ¿tienes algún proyecto a la vista?

Los últimos tres años estuve viviendo en México y trabajando para la cadena de Tv latinoamericana de Televisa. Allí me formaron durante un año como actriz y realicé 2 obras de teatro y participé en 3 series. Además de presentar un programa de entretenimiento. Por el momento no tengo ningún proyecto a la vista, pero abierta a cualquier oportunidad en este apasionante mundo de la interpretación y TV.

Mireia Lalaguna: "Me apasiona el mundo de la medicina y la química"

Estudiaste Farmacia… ¿en un futuro te gustaría dedicarte a ello?

Me apasiona el mundo de la medicina y la química, he disfrutado mucho en mis años estudiando. Desde pequeña me veía siempre como una mujer emprendedora y empresaria. Me gustaría unir los dos mundos de farmacia y belleza, ya están muy ligados y creo que como personaje público puedo crear una buena sinergia. Los últimos meses he estado trabajando en un proyecto mío relacionado en este ámbito, pronto los frutos saldrán a la luz y os podré contar más.

Cuéntanos cómo te cuidas y el papel de Cuca Miquel en tus cuidados de belleza.

Cuca marcó un antes y un después en mi vida. Y digo estas palabras de corazón. Cuando nos conocimos hace 8 años no podía salir de casa sin maquillaje, necesitaba esconder mi piel y tapar todas las imperfecciones y ahora no uso ni base de maquillaje, solo necesito un poco de máscara de pestañas y colorete. El secreto está en la constancia y un buen diagnóstico por parte de un buen profesional de lo que cada uno necesita. Además, he aprendido que no sirve de nada hacerse un tratamiento en una clínica de forma puntual si uno no es constante en el día a día.

Instagram

En tus redes te vemos todo el día de aquí para allá… ¿tu lugar ideal para vivir?

Ahora mismo, mi base está en Dubái. Estoy trabajando en dos proyectos empresariales que pronto saldrán a la luz. Estoy muy contenta. Aunque un lugar ideal para vivir... España, sin duda. Lo tenemos todo. Y como ciudades: Barcelona, mi ciudad, y también Madrid. También me gustan Londres y Dubái. Una combinación de las cuatro ciudades sería mi ideal.

¿Cómo está ahora tu corazón?

Estoy feliz, en paz y enamorada. El respeto, admiración mutua y apoyo incondicional es la clave de una relación fuerte y estable.

¿Qué le pides a 2023?

Mucha salud para mi familia y todas las personas que la necesitan. No perder nunca las ganas de luchar por mis objetivos, mantenerme fuerte emocionalmente y rodearme de gente buena que me apoye, me sume y me ayuden a ser una persona mejor. Estoy segura que en este 2023 voy a recoger muchos frutos que he ido cosechando al largo de estos últimos años.