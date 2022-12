Tras el incómodo reencuentro que protagonizaron en los pasillos de Mediaset, Pipi Estrada y su ex, Terelu Campos, han vuelto a verse las caras. Pero esta vez, en un ambiente más distendido. Hace unos meses, el periodista deportivo nos confesaba que él y su ex podrían "compartir plató, espacio… pero nunca nada de tipo personal. Ni cena ni ocio ni nada. Por su parte, por supuesto. Y por la mía porque no me apetece nada tener relación con ella". Sin embargo, parece que los colaboradores de 'Sálvame' han compartido mesa fuera de plató.

Terelu, Pipi y sus compañeros de programa -entre los que se encontraba Carmen Borrego-, han disfrutado de una divertida velada en uno de los bares cercanos a la cadena de Fuencarral.

Como cualquier empresa que organiza una copa con sus trabajadores para celebrar la llegada de las fiestas navideñas, los directores David Valldeperas y Alberto Díaz acudieron a la cita en la que todos se lo pasaron de maravilla y dejaron de lado las rencillas que mantienen en plató, como Carmen Borrego con el periodista deportivo. "Tú no tienes categoría ni para personaje ¿Quién te quiere a ti? ¡Si no te quiere nadie!", le dijo Carmen en uno de sus encuentros delante de las cámaras.

Las primeras en llegar a la cita fueron María Patiño y Chelo García-Cortés, que llegaron al bar en taxi. Antes de entrar al restaurante estuvieron charlando con otros compañeros y poco después se les unieron as hemanas Campos y Pipi. Los tres llegaron y se fueron por separado de la comida. Y llamó la atención la presencia de Ana María Aldón, que también se unió a la comida.

Ha sido una comida informal, lejos de las cenas organizadas por Unicorn -famosa por el 'affaire' de Alba Carrillo y Jorge Pérez- o de la fiesta de presentadores de Mediaset.