La vida de Noemí Ungría dio un giro de 180 grados cuando fue seleccionada para entrar en 'Gran hermano 3', en el año 2002. Su matrimonio y divorcio con Raquel Morillas la convirtió en uno de los personajes más demandados del corazón, pero ahora lleva una vida totalmente diferente. En 2009 entonó el 'sí, quiero' junto a Enric Bayón, padre de sus dos hijos, Chloe y Erik. Hablamos con ella con motivo de su 50 cumpleaños.

Noemí ¿cómo es tu vida actual?

Ahora mismo estoy viviendo mi mejor momento familiar y, sin duda, profesional.

¿A qué te dedicas?

Trabajo en marketing para dos empresas: una americana de productos para bajar de peso y otra austriaca, vegana y ecológica, que nos ayuda a estar mejor interior y exteriormente. Además, soy agente comercial de Thermomix y eso me ocupa muchas horas haciendo recetas, pero me encanta lo que hago y me siento satisfecha por ayudar a tanta gente. Las redes sociales me ayudan mucho, ya que Instagram es mi principal vía de comunicación. Mi perfil casi se ha convertido en otro 'Gran Hermano', porque allí explico estos consejos para vivir mejor, cuidarse… y lo mezclo con el día a día que hago en familia. Con sus pros y sus contras, ¿eh?

¿Cómo recuerdas tus comienzos en televisión?

Fue una época increíble y muy diferente, aunque era muy joven y quizás lo hubiera podido gestionar de otra manera. Aunque no me arrepiento de nada. Como todas las épocas pasadas, las miras con la perspectiva de quedarte con lo positivo.

¿Cuándo decides retirarte de la tele? ¿Por qué?

Pues esa decisión nunca la he tomado directamente porque la tele me sigue encantando y he seguido haciendo cositas en canales catalanes. Creo que la tele ya no me siguió llamando. O sólo me querían para intervenciones de un estilo que ya no iba conmigo. Me alejé de las polémicas y los programas del corazón se alejaron de mí.

¿Cómo celebraste tus 50?

Pues nos hemos ido a La Gran Manzana mi marido, mis hijos y yo. Conocer Nueva York era algo que siempre soñé. Lo veía en las películas de amor que tanto me gustan, con ese ambiente navideño. Ha sido espectacular. Bueno, ¡los 50 no se cumplen cada día!

Escapada a Nueva York

Para celebrar que entraba en una nueva década, Noemí aterrizó en Nueva York junto a su marido, Enric Bayón, y sus hijos: Chloe y Erik, que ya hacen sus pinitos como modelos infantiles.

Alejada de los platós

Noemí atravesó unos años muy difíciles de gestionar, sobre todo cuando sufrió junto a Raquel Morillas un terrible accidente de tráfico que causó gravísimas secuelas a su novia. Su matrimonio y su traumática ruptura con la madrileña hizo que Noemí fuera protagonista de horas y horas en televisión. En 2009 se enamoró del paparazzi Enric Bayón y, después de ser madre, decidió alejarse de polémicas. Ahora disfruta con un trabajo lejos de los focos.