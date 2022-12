Anabel Alonso lanza un 'zasca' a Patricia Conde tras sus polémicas declaraciones sobre 'MasterChef'. La actriz, que fue una de las concursantes de la edición celebrity del talent de cocina y que participa en la edición de Navidad que emite TVE, ha utilizado su perfil de Twitter para contestar el comentario de una de sus seguidoras que comentaba una de las bromas que se habían hecho en la última entrega del programa sobre los 'gramos'. Y es que, entre otras muchas cosas, Patricia Conde acusó a algunos de sus compañeros de consumir drogas durante las grabaciones. La productora instó a que se retractara y algunos de sus compañeros como Manu Baqueiro se pronunciaron sobre la polémica.

Ahora es Anabel Alonso la que, al contestar uno de los comentarios dirigidos a ella en Twitter, parece enviarle un recadito a Patricia Conde. "MasterChef bromeando sobre 'gramos' pero poniéndose dignos por las palabras de Patricia Conde, todo muy normal @MasterChef_es. @AnabelAlonso_of telita la hipocresía" escribía una seguidora y la actriz no dudaba en contestarle, rotunda, como podrás ver en el vídeo de la parte superior. ¿Es un 'zasca' en toda regla a Patricia Conde tras sus acusaciones?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se puede bromear sobre el peso, sea en gramos, kilos o toneladas.

Otra cosa muy distinta es acusar a tus compañer@s de drogarse.

Para ti ya veo que no. https://t.co/uxvsE5Tv27 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) December 27, 2022

"Se puede bromear sobre el peso, sea en gramos, kilos o toneladas. Otra cosa muy distinta es acusar a tus compañer@s de drogarse. Para ti ya veo que no" respondía Anabel Alonso y muchos usuarios interpretaban que enviaba una contundente respuesta a Patricia Conde porque esa era precisamente una de las acusaciones que ella vertió contra algunos de sus compañeros de edición además de hablar de mala praxis de la productora del espacio de TVE. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz también respondieron, en su momento a la concursante. "¿Sabes qué pasa? Es que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto, ya está. Chimpún", comentó el chef catalán.