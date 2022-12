"He hablado con Patricia y ella sabe que la quiero. Respeto lo que ella pueda pensar". Con estas palabras Pepe Rodríguez, cocinero y juez de 'MasterChef' dejaba clara, durante la fiesta 'Hombre del año 2022' de la revista Esquire, su postura sobre una de las polémicas del momento: la supuesta 'mala praxis' de la productora del show culinario que denunció Patricia Conde tras su salida del mismo. La presentadora no se cortaba un pelo revelando en sus redes sociales secretos y detalles que ocurrían, según ella, tras las cámaras para beneficiar o perjudicar a los concursantes, y muchos de sus compañeros han querido hablar sobre ello. Entérate de todo dándole al 'play' al vídeo superior.



Después de que Jordi Cruz diera también su opinión sobre el tema, Pepe ha sido de los más comedidos, pero no lo ha sido tanto Manu Baqueiro: el actor también acudía a la fiesta de Esquire (en la que también hemos visto el precioso reencuentro de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre con beso incluido) y, tras Pepe, preguntado por la Prensa, Manu volvía a dejar clara su postura después de que hace unos días diera declarara estar en completo desacuerdo con ella, algo en lo que ahora se ha reafirmado: "No me quiero meter en polémicas. Yo creo que disfrutó, o eso es lo que yo vi. Estuvimos 12 programas juntos, me quiero quedar con eso... y, bueno, yo creo que todos nos equivocamos a veces. Lo bueno de equivocarse es poder rectificar", ha señalado.

Por el momento, y tras el estallido de la polémica, parece que Patricia Conde ha dejado de verter sus denuncias -como el supuesto consumo de drogas por parte de dos personas del equipo- en un post de Instagram que ha editado ya en numerosas ocasiones después de que la productora le haya instado a parar para evitar acciones legales.