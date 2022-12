Patricia Conde no ha tenido miramientos en los últimos días a la hora de disparar contra compañeros, jueces y organización del programa 'MasterChef Celebrity', y es que la presentadora y humorista ha tenido una experiencia poco amigable con 'talent' culinario que no ha querido callarse. Tras acusar a dos personas de haber consumido drogas o hablar de su decepción con el programa por el supuesto juego sucio para tirar a unos concursantes y encumbrar a otros, la productora se ha levantado en pie de guerra contra ella, y ahora ha sido Jordi Cruz el que no ha querido callarse.



El propietario del restaurante ABaC de Barcelona ha restado importancia a la polémica de estos días, que le ponía a él también en plena diana de acusaciones, y es que Patricia también ha conseguido levantar polvareda en las redes sociales, donde muchos han acusado a Jordi, a sus compañeros jueces y al programa de 'tóxicos'. "¿Sabes qué pasa? Es que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto, ya está. Chimpún", ha dicho en declaraciones a Europa Press durante su paso por el último espectáculo del grupo de humor Tricicle, donde posó con Rebecca Lima -su novia-, dejando claro que su prioridad es pasar página de este embrollo, y tratando el problema que ha contado Patricia como una simple opinión en lugar de una acusación.

Gtres

Algunos famosos se han posicionado dando su apoyo a Patricia Conde, como Boris Izaguirre; otros han preferido mantener su silencio y quedarse al margen de la polémica, y otros, como Manu Baqueiro o la ganadora de la edición, Lorena Castell, han agradecido al programa cómo se ha portado con ellos: "Por supuesto que ‘MasterChef’ fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO… era un concurso y así lo aceptamos desde el principio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible, repetiría una y mil veces… y enhorabuena de nuevo por esa victoria Lorena", confesó recientemente Manu.

Patricia Conde, por su parte, ha decidido editar el post que dedicó contando su experiencia ya en varias ocasiones, borrando, actualizando o añadiendo detalles a la historia (como que Jordi "tiene su papel" o que "a él le dicen lo que tiene que decir pr el pinganillo"), y aunque quizá no se sepa con certeza si lo que cuenta es verdad o no, su historia coincide con la que un día el cantante e influencer Xuso Jones contó tras su paso por el programa: "Vi cosas que no me esperaba, cosas que no te cuadran… Te pasan cositas y no te avisan. Respeto al programa, pero mi experiencia fue una puta mierda. En cuanto no te das cuenta, te echan cosas a tu plato por la espalda", dijo él en una entrevista.