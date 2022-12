De Lara Dibildos destacaría, sobre todo, su fuerza para plantarle cara a las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse. La más dura de todas, asimilar la noticia cuando le detectaron un cáncer de tiroides en un momento crucial, cuando empezaba a saborear la vida. Una lucha de la que salió fortalecida y con ganas de ayudar a quienes se encuentran en esa misma situación. Una fortaleza que le ha permitido dedicarse a lo que le apasiona, la interpretación. Siguiendo los consejos de sus padres, de que para llegar hay que prepararse bien, lo hace cada día, dentro y fuera de los escenarios, apoyando a sus hijos, Francisco y Álvaro, fruto de sus relaciones con Fran Murcia y Álvaro Muñoz Escassi, respectivamente. De vuelta al teatro Gran Vía de Madrid por tercera temporada con la obra 'Hongos', con César Lucendo y nos habla de ella. "El autor es Julián Quintanilla, un gran adaptador. Esta es su primera comedia, divertidísima. Nos matamos de risa tanto los actores como el público" y reconoce que, en teatro, "lo difícil es hacer sentir al espectador, que es lo realmente maravilloso del teatro. Para los actores es dificilísimo hacer reír, más que llorar" y revela la especial relación que tiene con su compañero de reparto. "Porque en el escenario la química es fundamental, nos compenetramos. Después de tantos años juntos, tanto nos odiamos como nos amamos. Solo con mirarnos a los ojos sabemos lo que estamos pensando, y eso no tiene precio porque esa energía se pasa al público, que la siente también", cuenta.

Pablo Sarabia

Lara Dibildos también ejerce de productora y reconoce que, durante la pandemia, con los teatros cerrado lo pasó mal aunque aprendió "muchas cosas, una fundamental: que no me quejo cuando tengo mucho trabajo, quiero tener mucho y no parar de trabajar porque me siento una privilegiada". La actriz recuerda cómo les dijo a sus padres, José Luis Dibildos y Laura Valenzuela que quería ser actriz. "Me dijeron: '¿Estás segura?' En casa, estás loca no se dice nunca. Los dos me dijeron lo mismo: te tienes que preparar, tienes que ser más responsable que el resto porque llevas un apellido detrás, en un primer momento te dan una oportunidad, luego te van a exigir mucho más" aunque asegura que, al principio, tener dos apellidos famosos, le dio muchos disgustos.

"Según mi madre soy muy Dibildos y no lo dice de muy buenas formas por las broncas que tenían mi padre y ella, broncas que las seguimos teniendo mi madre y yo" y reconoce que su madre siempre fue muy exigente con ella, algo que ahora le agradece. Al preguntarle por qué nunca ha dado escándalos asegura "no, porque no me han pillado, he tenido suerte" y cuenta que, durante la pandemia, empezó a escribir un libro. "No se ha publicado, lo estoy terminando. Ha sido como soltar todo lo que llevaba dentro, el cerebro es muy listo y cuando abres las carpetas cerradas empiezas a recordar y ha sido para mí un tsunami de emociones, de muchas cosas que viví, lo joven que era" y recuerda su lucha contra el cáncer siendo muy joven.

Pablo Sarabia HEARST

Lara Dibildos cuenta también cómo está pasando estas fiestas. "Como somos una familia moderna nos reunimos todos: Álvaro padre con María José Suárez, su novia, la hija mayor de Álvaro, mi hijo mayor y Álvaro mi hijo pequeño. Somos una familia muy bien avenida, lo pasamos divertidísimo" y nos habla de sus dos hijos Fran, de su matrimonio con Fran Murcia, y Álvaro, que tuvo con Álvaro Muñoz Escassi. "El mayor estudia producción musical y trabaja en un restaurante de camarero para pagarse sus cositas. Vivimos todos en mi casa, donde también vive mi madre, que se lo pasa muy bien con ellos y se parte de risa. Mi madre está feliz... Fran tiene mucho de mi padre, tiene un sentido del humor y un don de gente abrumadores. Es sano y trabajador. Y Álvaro es igual que su padre, tiene la misma poca vergüenza que él. Menos mal que nos llevamos bien todos. Siempre decimos que el que va a sacar adelante a la familia es él porque es muy listo" y revela el secreto de su buena relación con su ex, Álvaro Muñoz Escassi. "Cuando nos separamos fue horroroso, de eso hace ya 15 años, y está todo más que olvidado. Mientras estuve con él lo pasé tan bien, que no lo borraría de mi vida, tengo su apoyo y él el mío", afirma.

Pablo Sarabia

Lara Dibildos acaba de cumplir 51 años y hace balance de su vida. "Tengo planes divertidos, estoy bien sola, tengo mi espacio, a mi madre y a mis hijos conmigo y trabajo en lo que me apasiona" y revela si le gustaría encontrar una nueva pareja. "Tuve que aprender a estar bien soltera, lo llevo tan bien, lo que me da pereza es compartir. Si algún día tengo una relación sería cada uno en su casa y Dios en la de todos.

Entrevista realizada en el Hotel Emperador Gran Vía, 53. Madrid

Su foto favorita

Cedida Lara Dibildos

"Me gusta esta foto porque aunque mi madre tiene 91 años, me sigue recordando lo guapísima que es y que ha sido. Una grandísima madre", dice Lara.