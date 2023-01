Isabelle Junot ha cerrado un año de lo más mágico y es que 2022 ha estado marcado por todo tipo de noticias y todas ellas muy buenas en lo personal y profesional para la cuñada de Tamara Falcó. Comenzó el año preparando su boda con Álvaro Falcó que celebró por todo lo alto el pasado 2 de abril tras cinco años de relación rodeados de centenares de invitados de la clase alta internacional, tras lo que grabó su paso por MasterChef Celebrity convirtiéndose en semifinalista de la edición y, para despedir el año: ¡ha anunciado su embarazo!

La hija del promotor inmobiliario francés Philippe Junot y la danesa Nina Junot ha tenido un año mágico y así lo ha querido remarcar en el anuncio oficial de este primer embarazo: "Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!!", ha escrito junto a una imagen en la que muestra cómo se le empieza a notar su barriguita de premamá.

Tamará Falcó, quien ha encontrado en Isabelle un gran apoyo tras su ruptura, ha sido una de las primeras en comentar la publicación junto a sus compañeros de MasterChef, María Escote, Miki Nadal, Lorena Castell, Eduardo Rosa, Fernando Andina o la chef Samantha Vallejo Nájera han sido algunos de los primeros en celebrar la buena noticia. Claudia Osborne, hija del cantante Bertín también ha comentado el anuncio dándole la enhorabuena a la futura mamá.

Además de una imagen posada con un ajustado vestido negro, Isabelle Junot ha publicado dos instantáneas en las que se le ve la barriguita en transparentes playas presumiblemente de Estados Unidos y es que, después de haber pasado la Navidad en Dinamarca con su familia cumpliendo la tradición de bailar alrededor del árbol, la joven ha viajado junto a su marido a Estados Unidos para despedir allí el año.