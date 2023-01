Carmen Lomana e Isabel Preysler frecuentan los mismos sitios de ocio aunque conocido es que no comparten círculo de amistades por lo que es difícil verlas juntas en un evento de la alta sociedad aunque no imposible. Esto ha hecho que haya muchos rumores sobre cómo es su relación real, siendo la teoría ganadora la que dice que se llevan fatal, pero por primera vez una de las dos socialités ha contestado a la gran pregunta y se ha mojado confesando cómo es su verdadera relación, contando además algunas de las controversias que las ha perseguido a lo largo de los años.

Así lo ha hecho Carmen Lomana, que también opinó sobre la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ha sido en Fiesta donde ha sido preguntada directamente por cómo se lleva con la madre de Tamara Falcó: "No me llevo mal", ha zanjado en un primer momento destacando que apenas tienen relación aunque sí se cruzan y se saludan en algunos eventos como en la ópera. "Yo solo comento lo que veo".

Telecinco

En este sentido, Lomana, sin pelos en la lengua ha reconocido que se ha referido a ella asegurando en un artículo de opinión que "ya no es lo que era, ha conseguido con operaciones mal hechas destrozarse la nariz y la cara", llegando a asegurar que se parecía a un "patético travesti de geriátrico", término por el que se ha llegado a disculpar aunque señalaba que "todo el mundo lo comenta pero no se atreve a decirlo".

"Con Isabel nunca he tenido ningún problema", ha asegurado en un primer momento. Más tarde, recordaba que Nati Abascal, amiga de Isabel, le había hecho la vida imposible aunque la 'reina de corazones' nunca había dicho nada de ella: "Dije eso porque no sabéis lo que me habían calumniado y las cosas que habían dicho de mi... y me harté". No obstante, ha dejado claro que ella no tiene ningún problema con Isabel y que solo dice lo que piensa sin filtros, como siempre ha hecho.