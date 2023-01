Parece que la buena sintonía que había entre la hija y la ex de Antonio David Flores es cosa del pasado y han recibido este 2023 más alejadas que nunca. La situación entre ambas "es absolutamente irreconducible" según afirmaron en el programa 'Fiesta' donde también se reveló las intenciones de Olga Moreno de cambiar Málaga por Madrid e instalarse en la capital más cerca de Agustín Etienne, su nuevo amor. Precisamente, el comienzo de la relación entre la ganadora de 'Supervivientes 2021' y su representante, que también lo era de Rocío, fue el detonante de su distanciamiento. La propia Olga Moreno confirmó que su relación no era tan buena como antes el pasado octubre en una entrevista con Ana Rosa Quintana . "Nuestra relación no está en el mejor momento pero no es la primera vez que Rocío se enfada conmigo. Ella ama a su hermana y me ama a mí y sé que todo se va a arreglar y espero verla trabajando aquí contigo" decía la sevillana después de que la joven no la felicitará por su cumpleaños.

En el vídeo de la parte superior, repasamos los motivos de la ruptura definitiva entre Rocío Flores y Olga Moreno y te contamos si existe la posibilidad de reconciliación. Al parecer, la gota que ha colmado el vaso para el fin de su buena relación ha sido la exposición en redes sociales que la familia Flores ha hecho de Lola, la hija de Olga y Antonio David con motivo de su último cumpleaños.

La pequeña lo celebró con sus progenitores por separado y viajó a Madrid con sus hermanos para celebrar una gran fiesta con su padre y Marta Riesco y publicaron las imágenes en redes sociales algo que molestó a Olga Moreno que escribió un Stories dejando claro que no le parecía bien tanta exposición. "Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en redes sociales", escribió. Rocío Flores también su pronunció sobre las críticas recibidas por la fiesta. "Qué pena me da de la mier* de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar. Absolutamente vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo. Si me permitís voy a disfrutar de mi familia que es lo único que me importa en esta vida. El bienestar de los míos y el mío propio por supuesto. Seguiré intentando hacer lo que más feliz que pueda a mi gente", escribió en su Instagram. ¿Será el motivo de su ruptura definitiva?