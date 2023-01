Ivana Icardi se ha abierto más que nunca, y para ello ha utilizado su plataforma en mtmad, donde ha querido contar crudamente cómo fue una de la situaciones más complicadas de su vida, y es que ha confesado que, con sólo 14 años, quisieron abusar de ella. Aprovechando la polémica que se ha creado con la ley del 'sólo sí es sí', ha puesto de relieve su propia experiencia, en la que quizá hubiera echado de menos una ley como ésta, y es que siendo menor de edad, un hombre que tenía más de 10 años que ella, quiso sobrepasarse, y por sus palabras, aquella no fue la única vez. Unos abusos que se suman a los que han confesado otras famosas como Ana Peleteiro, Ainhoa Arteta o Sofía Cristo.



"Una de las primeras veces que me pasó algo así, gracias a dios no abusaron pero lo que hicieron fue con intención de eso, creo que fue durante unos carnavales de pueblo. Estas personas se dedicaban a meter droga en las bebidas de las chicas jóvenes. Era de las primeras veces que salía y no puse mucha cautela ni precaución, ni aún diciéndotelo tu madre, porque a esa edad tampoco haces mucho caso. A mí en esas fiestas me drogaron. Mis amigos tuvieron que llamar a la ambulancia. Ni siquiera había bebido tanto como para estar en el estado en el que estaba", ha recordado con mucho dolor. "No abusaron de mí, pero podría haber pasado".

"En mi cabeza no cabe cómo algunos hombres, estando borracha, porque estas cosas siempre pasan a las chicas cuando están borrachas, hacen esas cosas y les da realmente ganas de tener relaciones, tocar o besarse con una persona que no está en ese momento en sus totales capacidades". "No creo que una persona que se emborracha y hasta vomita tenga ganas en ese momento de nada", ha recalcado.

Fue abusada de nuevo recientemente

La parte más dura de la confesión de Ivana ha sido cuando ha revelado que hace poco, previo a un concierto de Anuel, estuvo comiendo y bebiendo con unas amigas, y aunque reconoce que bebió bastante, "no me daban las cuentas para estar el estado en el que estaba. Nunca lo confirmé porque no fui a un hospital, pero estoy segura de que alguien me drogó. Hubo hombres que se aprovecharon de la situación", ha contado con tristeza. "Al día siguiente me desperté en el paseo de una playa", ha recordado, y cree que la drogaron por una razón muy sencilla: "Cuando bebes mucho, al día siguiente te levantas con resacón, pero yo no tenía. Simplemente me sentía como ida", ha añadido.

Casi a punto de echarse a llorar, ha hecho una última reflexión: "Está claro que cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos, y luego hasta te echas la culpa a ti misma, pero luego digo 'por qué tengo yo que no pasármelo bien' o tener que estar todo el tiempo cuidando tanto lo que hago. Me frustra mucho, y todo porque un tío, si yo le miro de alguna manera estando borracha, en lugar de decir 'no', él se puede aprovechar. Vivimos en una sociedad en la que falta muchísimo respeto", ha sentenciado con tristeza.