Arantxa Sánchez Vicario ha vuelto a la rutina tras pasar unos días en España. La ex tenista cogía un vuelo de regreso a Miami, donde tiene instalada su residencia desde hace años, tras pasar las fiestas navideñas en Barcelona con sus dos hijos y su familia. Una señal que demuestra la estrecha relación que mantiene actualmente con su familia a pesar de las desavenencias que tuvieron hace algunos años. En el aeropuerto de El Prat, la ganadora de 3 Roland Garros se mostró atenta con la prensa y confesaba que ya se tenía que volver pero que todo había ido muy bien y estaba "muy contenta". Unas declaraciones que recogemos en el vídeo arriba.

Arantxa no ha explicado cuando tiene pensado volver. "Ahora ya tengo que volver para allá y empezar el año y nada más. Como he dicho siempre, continuar, y realmente satisfecha de haberlo pasado con mi familia y mis hijos las Navidades", ha dicho. Pero la ex tenista tiene pendientes temas judiciales en España. Previsiblemente, el próximo 12 de septiembre -fecha en la que curiosamente hubiera celebrado su aniversario de boda con Josep Santacana-, comenzará el juicio, en el Juzgado de Lo Penal Nº 25 de la Ciudad Condal, por el que la deportista y su ex se sentarán ante el juez. Ambos se enfrentan a cuatro años de prisión, además de al pago de más de 6 millones de euros de responsabilidad civil, por un presunto delito de alzamiento de bienes, que ambos niegan.

Sobre este tema, Arantxa no entró en detalles pero sí afirmó: "Es la quinta vez que os digo lo mismo. Creo en la justicia. Siempre he creído en la justicia y lo voy a seguir diciendo, así que no voy a cambiar de opinión. Es lo mismo que os he dicho. Y nada, no tengo ningún problema en contestar".