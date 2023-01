¿Qué le pasa a Tamara Falcó? La marquesa de Griñón ha dado la primera sorpresa amorosa del año al confirmarse su reconciliación con Íñigo Onieva. Pero, a pesar de tanta felicidad, desde que se conoció la noticia poco hemos vuelto a saber de ella. La hija de Isabel Preysler lleva 'escondida' varios días. No se deja ver ni en persona ni en sus redes sociales. Podríamos pensar que Tamara quiere ir 'despacio' y no exponer tanto su relación con el empresario -que ha dejado el mundo de la noche como muestra de su amor a Tamara- pero según ha podido saber, en exclusiva, Diez Minutos, está 'bomba de humo' de la marquesa de Griñón no tiene nada que ver con Onieva, sino más bien con un cambio de imagen.

La hija de Isabel Preysler se habría sometido recientemente a un nuevo retoque estético y no querría aparecer en público hasta que los resultados sean perfectos. Tamara Falcó ya se sometió, hace años, a una rinoplatia. También podría haberse aplicado inyecciones de bótox en arrugas de expresión y relleno de ácido hialurónico en sus labios que ahora son más voluminosos que hace años. Para ver los resultados de su nueva imagen no habrá que esperar mucho. Previsiblemente, la veremos este jueves 12 en 'El Hormiguero', donde podría hablar de su nueva imagen y de su reconciliación con Íñigo Onieva. Una segunda oportunidad que a sus compañeros de tertulia Nuria Roca y Juan del Val les parece estupendo.

Gtres

Si bien este retoque podría ser el principal motivo de que no hayamos vuelto a verla también hay quien apunta a que a Tamara le gustaría alargar este 'momento de romanticismo' que está viviendo junto a Íñigo. Tras retomar su relación, ambos estarían tan ilusionados como en septiembre de 2020 cuando comenzaron a salir y muy pocos conocían entonces su noviazgo.

También podría estar arropando a su madre, que vive uno de sus momentos personales más duros tras su ruptura con Mario Vargas Llosa y los rumores de que el premio Nobel podría haber vuelto con su exmujer, Patricia Llosa. Además, el nombre de Tamara sonó como uno de los causantes de la ruptura entre la socialité y el escritor. Al parecer, al autor de 'La fiesta del chivo' no le gustaron las declaraciones que hizo 'Tami' en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México y se lo hizo saber a la marquesa de Griñón y a su familia, algo que no habría gustado a Isabel y habría terminado precipitando la ruptura.