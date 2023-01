María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi están en su mejor momento. El pasado 7 de enero, el programa 'Socialité' anunciaba que el jineta había confirmado su ruptura con la diseñadora a causa de una infidelidad por parte de la sevillana pero todo era mentira. Mientras Álvaro Muñoz Escassi desmentía su ruptura a través de sus redes sociales, DIEZ MINUTOS se puso en contacto con María José Suárez quien también negó el final de su historia de amor y nos explicó qué había pasado para que el magazine de Telecinco diera esa noticia.

María José, ¿qué ha pasado?

Alguien se puso en contacto con el programa haciéndose pasar por Álvaro. Era totalmente mentira, porque estábamos los dos juntos en Barcelona. Hemos tomado la decisión de denunciarlo y saber quién es esa persona, porque suplantar la identidad es un delito.

¿Vosotros estáis bien?

Estamos fenomenal y eso que nadie daba un duro por lo nuestro y ya llevamos dos años. Álvaro vive la mitad de la semana en Marbella y luego se viene a Sevilla conmigo.

¿Habrá boda?

De momento, no.

¿Tu hijo se ha adaptado bien a Sevilla después de haber vivido en República Dominicana?

Al principio le costó, pero ya se ha acostumbrado. Toda mi familia está aquí.

Gtres

Fue en el verano de 2021 cuando DIEZ MINUTOS mostraba EN EXCLUSIVA las primeras imágenes de la relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. La pareja disfrutaba de una romántica escapada a Zahara de los Atunes y sus besos y gestos de cariño revelaban que, entre ellos, había surgido el amor tras más de 25 años de amistad. El jinete fue uno de los mejores apoyos de la diseñadora tras el fin de su matrimonio con Jordi Nieto y, desde hace dos años, son inseparables. El jinete arropa a María José en la presentación de sus colecciones e incluso Álvaro ya le habría pedido matrimonio varias veces pero ella no quiere, de momento.