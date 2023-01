María Teresa Campos no era noticia desde hace tiempo, pero estos días su estado de salud ha saltado a los titulares, y la preocupación se ha apoderado de todos, especialmente de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y es que los achaques que acarrea la mítica presentadora a sus 81 años no son pocos. Este mismo martes 10 de enero, las dos han acudido al hospital de La Luz en Madrid donde ha ingresado su madre, y aunque han querido pedir tranquilidad porque sólo iban para acompañarla a hacerse unas "revisiones", la preocupación podía verse en sus rostros.



Nada más salir, las dos hermanas han hablado con los reporteros que esperaban sus declaraciones, y la persona encargada de trasladar el parte médico ha sido Terelu: "Las navidades son complicadas cuando hay personas de cierta edad con una rutina. No ha sido fácil para ella y se une que el 31 sufrió una caída de la cama. El médico la vio en casa, pero era solo el dolor muscular, y como ha seguido quejándose, hemos decidido que había que hacerle una serie de pruebas, y se le han hecho unas radiografías. Está todo bien, pero le han detectado una pequeña anemia, pero controlable", ha contado la colaboradora.



Gtres

Como había comentado Kike Calleja en 'Sálvame', los médicos decidirían si se quedaba ingresada o podía regresar a casa, pero finalmente han optado por darle el alta, que tome la medicación en casa y que esté tranquila en su entorno.

Teresa se cayó el 31 de diciembre, y el médico la ha estado vigilando en casa. Pero como no acababa de mejorar ha sido la propia Teresa quien ha querido ir al hospital para hacerse un chequeo. Parece ser que le seguía doliendo el costado. Fue una caída cuando se iba a levantar de la cama y ha continuado dolorida, por lo que finalmente han acudido a hacerse pruebas en el hospital. No fue preocupante porque no hubo rotura, pero querían que se sometiera a un chequeo para controlarla.



Terelu y Carmen, preocupadas desde el ingreso

"Cuando tengamos el diagnostico saldré a decirlo, estamos en una revisión. No está grave, no vamos a ocultar nada, con lo que diga el médico saldremos a decirlo", decía Terelu Campos a las puertas del centro médico, al que no ha llegado sola. Carmen Borrego, que llegaba del brazo de su marido, también se paraba para hablar con los medios que se agolpaban a las puertas del mismo: "Estamos tranquilas, haciéndole un chequeo para ver que está bien. Cuando tengamos información saldremos a decirlo".

Gtres

Los mismos reporteros querían saber si era normal que todos acudieran a una sencilla revisión, a lo que Terelu respondía con un seco "sí". Sin embargo, la incertidumbre se podía notar en el ambiente, y es que Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa, llegaba al hospital con una maleta y un macuto, una señal de que la visita al hospital podía alargarse. Precisamente, Gustavo y Terelu se han dejado ver juntos tras hacer las paces.

Gtres

La situación personal de María Teresa Campos, en general, aunque no reviste gravedad, sí es motivo de intranquilidad en su círculo más cercano: al parecer, la presentadora está cada vez más aislada, no ha salido de casa en todas las navidades y habría restringido sus contactos a sus familiares más cercanos y a Gustavo. La última vez que Maria Teresa tuvo un susto grave de salud fue en mayo de 2017, cuando sufrió un ictus del que consiguió recuperarse gracias a darse cuenta muy pronto y ponerse en manos de los médicos.