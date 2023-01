La de Olga Moreno y Agustín Etienne fue, sin duda, una de las grandes parejas sorpresa del 2022, y aunque pocos daba un duro por ello, parece que lo suyo sigue viento en popa a toda vela, y hasta se habla de que ella podría mudarse a Madrid por él. Sin embargo, aún queda gente reticente a creerse que esa relación sea de verdad, y una de esas personas es la que fuera amiga del alma de la propia Olga, Ana Luque. La ex superviviente, que siempre ha mostrado un gran apego a la malagueña, rompió su amistad con ella el pasado verano después de algunas actitudes, según ella, que no le gustaron nada, y desde entonces no han vuelto a hablarse, pero ahora, además, ha querido cargar contra ella confesando que no se cree nada de su nueva relación. a pesar de que hace sólo unos meses decía que le deseaba "que sea muy feliz".



Ana, desde el plató de 'Sálvame' este miércoles 11 de enero, ha desvelado detalles que ella conoce de cuando eran amigas, y si bien le decía que Agustín le parecía atractivo, Olga siempre se lo negaba: "A ella nunca le ha atraído sexualmente ni le ha gustado nunca Agustín. Es la antítesis del hombre que a ella le gusta. A ella no le molaba nada absolutamente", ha desvelado. Además, cree que la finalidad de esa relación sería puramente económica: "(La finalidad) es vender en un futuro próximo su vida. Y ya lo están haciendo", ha dicho recordando alguna publicación en revistas por la que habrían cobrado un buen dinero.

Gtres

Por el momento, parece que Olga y Agustín han preferido mantener un perfil bajo, aunque en sus redes sociales les hemos visto derrochando amor con detalles, viajes y salidas juntos. Además, Ana ha advertido que ahora Olga se habría dado cuenta de muchas cosas que antes, cuando estaba con Antonio David, no veía, y su imagen pública podría dar un vuelco si hablara, sobre todo de Rocío Carrasco: "Creo que podría darle algún tipo de razón a Rocío Carrasco, porque (Antonio David y Olga) después de separarse, iban a ser la familia ideal, pero la han terminado apartando porque ha aparecido una segunda persona en su vida que ya formaba parte de antes", ha explicado refiriéndose a que la nueva relación de Olga con Agustín no gustó nada, como se demostró cuando se supo que Antonio David y su hija, Rocío Flores, le despidieron en seguida como representante.