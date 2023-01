María Teresa Campos fue ingresada este martes 10 de enero en el hospital La Luz de Madrid para ser sometida a unas pruebas debido a su estado de salud. Y tras este pequeño susto pudo volver a casa. Sus hijas han estado a su lado, y su hija Carmen Borrego le ha dedicado unas emotivas palabras a María Teresa.

Tanto Terelu como Carmen Borrego contaron cómo es la situación actual de la expresentadora, y es que ambas están muy preocupadas: "Las navidades son complicadas cuando hay personas de cierta edad con una rutina. No ha sido fácil para ella y se une que el 31 sufrió una caída de la cama. El médico la vio en casa, pero era solo el dolor muscular, y como ha seguido quejándose, hemos decidido que había que hacerle una serie de pruebas, y se le han hecho unas radiografías. Está todo bien, pero le han detectado una pequeña anemia, pero controlable", contaba la madre de Alejandra Rubio.

Tanto Terelu como Carmen volvieron al día siguiente a su trabajo en 'Sálvame' donde volvieron a comentar cómo está su madre. Una vez realizado el chequeo médico, volvió a casa. Ellas han estado muy pendientes. Y Carmen ha querido dedicarle un emotivo mensaje en las redes sociales.

La pequeña de las Campos ha querido expresar unas palabras públicas a su madre en su perfil de Instagram: "Gracias a Dios está bien y eso es lo único que importa!! Te quiero tanto", decía en su post junto a una foto de su madre.

