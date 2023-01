Boris Izaguirre no ha parado en 2022. Además de grabar 'El Desafío', participó en la Feria del Libro, el Día del Orgullo y grabó un documental sobre el camino de Santiago que aún no hemos podido ver, todo ello amenizado con fiestas y eventos de socialité pero si algo nos dejó impactados a todos fue su paso por el hospital. Y es que el escritor estuvo ingresado unos días debido a un problema cardiovascular del que poco se había sabido hasta ahora y es que el propio venezolano no quiso dar detalles de lo que le había ocurrido coincidiendo con las grabaciones del programa de Antena 3. "Ha sido una intervención muy rápida, es muy frecuente", se limitaba a decir el venezolano quien insistía en la necesidad de hacerse todas las revisiones médicas necesarias.

Ahora, después de su estreno, Jorge Salvador, productor del programa que se estrenó el 13 de enero, ha sido el encargado de revelar el verdadero motivo que llevó a que Boris fuera intervenido de urgencia: "Durante la grabación del programa, Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante".

Siempre con la sonrisa en los labios, Boris, a quien también le ha dado tiempo a enemistarse con Tamara Falcó, estuvo compartiendo desde el hospital algunas imágenes con sus seguidores para tranquilizarlos sobre su estado de salud, y es que el escritor siempre estuvo optimista. Tanto que pidió a Jorge Salvador continuar con sus compromisos después de haber sido intervenido: "Yo voy a volver. Quiero que me esperes porque voy a volver". Lo cierto es que el 13 de abril confirmaba que su operación había sido un éxito y el 15 se encontraba ya en casa dado de alta, afortunadamente sin consecuencias graves que le impidieran regresar y seguir poniéndose a prueba en el programa.

"He vivido un poco asustado en El Desafío, porque a medida que avanzaba el programa me daba cuenta de lo complicado que son los desafíos en la vida. Yo he hecho varios desafíos, pero sin darme cuenta, con una parte del cerebro que no pensaba en ello realmente", ha asegurado el venezolano según recoge 'El Español'.