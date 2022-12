La relación de Boris Izaguirre y Tamara Falcó está más tirante que nunca. A pesar de que ambos han presumido de amistad durante años, y así se vio en la docuserie de Netflix de ella -'La Marquesa'- con la aparición del presentador y colaborador, ahora la cosa no está tan bien entre ellos, y aunque él ha pedido perdón tras unas declaraciones algo desafortunadas en las que la calificaba de 'homófoba' (y que, claro, a Tamara no le gustaron nada), parece que ella tiene otros menesteres de los que ocuparse y su relación con Boris no tendría precisamente prioridad. Entérate de todos los detalles sobre este enfado dándole al 'play' al vídeo superior.



El propio Boris ha querido hablar ahora de esta situación, y es que, aunque no lo ha dicho con palabras, ha dejado claro que siguen sin hablarse (y va a seguir así hasta que ella no coja el teléfono y le llame) cuando le han preguntado por cómo está Tamara: "Yo creo que sí, que está bien, pero hasta que ella no me llame y me cuente, no pienso decir nada", ha confesado a la Prensa, justo en el momento en el que se han publicado nuevas informaciones sobre un supuesto 'affaire' de Hugo Arévalo con otra mujer.

Tamara, actualmente, se encuentra viviendo una nueva ilusión junto a Hugo Arévalo, amigo desde hace décadas, que también es amigo de su ex, Íñigo Onieva, pero Boris, al no tener noticias de la marquesa de Griñón, tampoco ha querido aventurarse en sus declaraciones a contar nada sobre esa relación o sobre el propio Hugo. Íñigo Onieva, por su parte, se ha encontrado con la noticia de la nueva relación de Tamara al volver del Camino de Santiago, y aunque no le habría hecho ninguna gracia y hasta habría insultado y acusado de 'traición', según los últimos rumores, a Hugo, al parecer el joven empresario habría decidido ya tirar del todo la toalla para recuperar a Tamara.