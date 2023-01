Gloria Camila y Ana María Aldón protagonizan un nuevo enfrentamiento. A pesar de la separación de la colaboradora de 'Fiesta' y José Ortega Cano, parece que las cosas entre la gaditana y la hija de su ex no han ido a mejor o al menos eso se puede deducir de su último desencuentro en el programa de Telecinco. Todo comenzó cuando Iván González revelaba en el programa de Emma García que la joven le habría reprochado que él era del "team Ana María" y Gloria Camila decidió entrar por teléfono para aclarar esa y otra información sobre la apertura del museo dedicado a su padre. "Yo, Ana María, no he dicho con quién puede tener relación o no, yo ahí no me meto", decía la joven aunque la gaditana aseguraba que sí. "A Iván se lo has dicho. Te molesta que se lleve bien conmigo" aseguraba Ana María y añadía "tampoco es cuestión de reprocharle que es del team Ana María. Somos todos del team de la humanidad. Somos todos compañeros de trabajo y nos tenemos que llevar bien", decía.

En el vídeo de la parte superior, recogemos las duras palabras que Gloria Camila le dedicó a Ana María Aldón después de que ésta asegurara que todos deben ser del 'team humanidad' y llevarse bien. ¡Dale al play y descubre las palabras de la tía de Rocío Flores a la madre de su hermano pequeño!

Gtres

Lejos de quedarse callada, Gloria Camila, que está alejada contestó, muy dura a Ana María, tras su reflexión sobre el 'team humanidad'. "Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión" y colgaba el teléfono. La gaditana se mostró muy sorprendida por la reacción de la hija de Ortega Cano. "Al final, la última palabra la tiene siempre ella y me ha dicho que tengo falta de humanidad. Que la tengo en la televisión, pero que fuera no. Que soy un robot... Ella siempre tiene que decir la última frase y que te deje en un mal lugar. Estoy acostumbrada. Esas frases eran dolorosas antes, ahora no", decía la diseñadora. No es la primera vez que Gloria Camila y Ana María se enfrentan: no hablaron tras la separación de la pareja y la gaditana acusó a la joven de filtrar información entre otros conflictos.