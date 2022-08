Ana María Aldón ha vuelto a la televisión para responder a todos los frentes abiertos: Gloria Camila, su crisis con Ortega Cano, La mujer de José Ortega Cano se ha sentado en el plató de 'Ya es verano', el programa en el que ahora colabora después de la cancelación de 'Viva la vida', más fuerte que nunca. Después de varias semanas alejada del foco mediático y visiblemente recuperada Ana María ha comenzado cerrando uno a uno los conflictos que se han desatado en su ausencia. O el supuesto anuncio de su separación del torero, la acalorada discusión con Gloria Camila o el cambio en la herencia de su maridohan sido solo algunos de los temas que ha tratado la costurera.

Ana María Aldón ha dejado claro que ella no ha hablado con nadie durante estas semanas que ha estado ausente y que todo lo que han puesto en su boca es mentira. Una de las personas que más ha hablado de la crisis ha sido Carmen Borrego.

Y uno de los principales temas que ha tocado es el supuesto cambio en la herencia de Ortega Cano y la decisión del torero de dejar a Gloria Camila como administradora, lo que preocuparía a Ana María por el futuro de su hijo, según la Campos.

Ana María ha contestado tajante: “No tengo constancia de que haya cambiado de nombre la casa ni de que haya movimientos de ningún tipo. Mi marido tiene tres hijos y son los tres iguales. No me preocupa”.

Su bronca con Gloria Camila

Isabel Rábago también dio información sobre Ana María y su discusión con Gloria Camila, aunque muchos han hablado de este incidente. Aldón responde: "Tiene bastante información y bastante acertada, cercana a lo que pudo ocurrir… pero de mi boca no es. Está muy bien informada. Supongo que la habrá informado Gloria, imagino yo, porque está bastante cerca, pero no es mi marido quien me quita del medio, me voy yo”. Una información que la periodista ha desmentido. Rábago ha asegurado que no ha sido Gloria no le ha contestado a lo que ella ha respondido que no se lo cree.

Ana María pensó cuando llegó a su casa que había ladrones, porque José Ortega Cano no le había avisado que estaba en casa y cuando llegó estaba todo abierto. "Me asusté mucho, mi marido estaba en Costa Ballena, estaba todo cerrado, me encontré la puerta abierta, y pensé que había ladrones. Entré dentro y no había ladrones. La situación en la que me encontraba no era para mantener una conversación. Pensé de todo. Cuando entré y vi que estaba en la cocina dije ‘esto qué es’. No sabía que hubiera nadie allí, me asusté”, añade.

Después de escuchar la versión que dio Gloria Camila, Ana María se pronuncia: “Lo que dice es cierto, no fue en el jardín de la casa. No voy a entrar en lo que ocurrió o se dijo porque pertenece a la intimidad de mi familia, la que tengo en casa. Fue difícil equilibrar las emociones, insisto en que yo pensaba que habían entrado a robar. Me esperaba cualquier cosa dentro de casa”. Decide no dar más detalles sobre si le sentó mal que Ortega Cano se fuera de casa junto a su hija tras este incidente. Aunque deja claro que fue una discusión que se produjo en su dormitorio y que con su marido solo habló con él durante 40 segundos.

Sobre Gloria Camila no tiene rencor, pero sí le dolió que la bloquease en Instagram, porque parece que no pertenece a su círculo más cercano.

Las acusaciones de 'Sálvame'

En 'Sálvame' se ha hablado mucho sobre Ana María, y han llegado a decir que estaba tomando el pelo a los espectadores. Ella decide responder: "La gente no es gilipollas, chato (a Kiko Hernández), la gente es ignorante. A María Patiño le digo que nadie de la familia me ha dicho eso que tu dices a mí a la cara".

¿Se van a separar?

Verónica Dulanto pregunta a la diseñadora si se van a separar y Ana María insiste en que ese vínculo que tienen, nunca se romperá, pero... ¿y su matrimonio? Nuestra invitada dice que no han tomado ninguna decisión de romper y que ni siquiera se han sentado a hablarlo.

Ana María ha desvelado por fin cuál fue el punto de inflexión de su matrimonio. El inicio de la crisis se produjo cuando José Ortega Cano dijo que Rocío Jurado es el amor de su vida y para ella no tuvo palabras.

En este momento dice que no fue cociente, pero que después eso le ha pesado mucho. Por eso tomó la decisión de alejarse. "A veces es mejor irse y hacer falta a quedarse y no significar nada".

Aunque todo el mundo habla de divorcio, ella dice que no han llegado a ese punto. Pero que si algún momento ella toma la decisión no tiene miedo a pedirle el divorcio a José Ortega Cano: "no estoy esperando que me pida el divorcio". Y no es por una razón económica, porque a ella no le hace falta tener un colchón para divorciarse: "sigo teniendo mis manos, mi cabeza y mis piernas".



Eso sí, sus palabras no dejan lugar a dudas, ella no quiere seguir luchando por su matrimonio. "Puede que haya tirado la toalla, pues que ya no quiera seguir luchando". Aunque eso no significa que su hijo tenga que presenciar enfados.



A día de hoy, no existe la ruptura de la que muchos hablan: "No hemos hablado de separación ni de divorcio. Crisis, sí hay", reconoce. La presentadora entiende que el matrimonio está roto, aunque no lo hayan hablado ni dan el paso por su hijo y Ana María responde: "Por el niño, haremos lo que tenemos que hacer".

El motivo de su falta de comunicación con José Ortega Cano

El motivo porque no se han sentado a hablar sobre si su matrimonio va a continuar o no porque durante las vacaciones de su niño no quieren exponerlo a ninguna discusión o momentos de irritabilidad. Pero ella no está seguro de que su crisis con Ortega tenga solución.

Y puede que el motivo de su crisis sea ella. "No se ha roto nada la que no soy igual soy yo. He cambiado porque hay cosas que toleraba y ya no consiento".