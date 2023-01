Coqueto como es, si hay un tema del que Antonio Carmona prefiere no hablar es el de la edad, porque dice que es la actitud ante la vida lo que rejuvenece o envejece, y él está convencido de que tiene cuerda para rato. Prueba de ello es su reciente viaje a Miami y Puerto Rico, con el espectáculo 'Un abrazo entre el flamenco y el tango', en el que comparte escenario con Lolita y Rosario Flores. Un proyecto que comenzaron a gestar en Argentina, y que tras el éxito conseguido piensan llevar a Japón, donde son amantes de nuestra cultura. El cantante asegura que, el 2022, ha sido un buen año: "Quería dar las gracias a Dios porque ha sido un año muy bueno, de mucho trabajo" y revela si es creyente. "Yo respeto al que cree y al que no cree. Yo sí creo, y es por lo que quería darle las gracias a Dios por la familia que tengo y lo feliz que soy".

Antonio Carmona también nos cuenta cómo se encuentra tras los graves problemas de salud que le llevaron a estar en coma en 2017. "Después de todo lo que me pasó creí que no iba a salir de esa, pero salí, aunque me quedaron algunas secuelas que he ido superando poco a poco y otras aceptándolas, tirando para adelante. Y siendo feliz con lo que tengo" .

Antonio Carmona reconoce que "en el mundo de los flamencos somos felices con muy poco, nos basta con un trozo de pan y con un poco de aceite, y nuestra música" y revela si cree que el talento se hereda. "Si lo dices por mis hijas, ellas están creciendo musicalmente. Marina tiene 29 y Lucía 26, las dos han estado de gira con Tangana. Están experimentando lo que son las giras, lo que es componer, lo que es tocar, hacer un disco y lo que es vivir de la música" algo que él ha conseguido. "Vivir de la música es lo mejor que se puede hacer con mucho o con poco, porque mi padre hizo un esfuerzo para que nosotros viniéramos de Granada en el año 65, y a todos nos colocó en tablaos" recuerda. El cantante está muy orgulloso de sus dos hijos y nos cuenta a quién se parecen. "A Marina y a Sofía les corre el habichuelismo por las venas" y revela qué consejos les da y a quién se parecen. "Marina salió más a mí, Lucía se parece más a su madre, aunque lo niega, ella tiene mucha personalidad, Marina es más tranquila, Marina se gana a todo el mundo y, como a mí, le encanta relacionarse con la gente. Lucía es un poco más reservada, tiene mucha personalidad y mucho genio", afirma.

Este 2023 viene lleno de proyectos para Antonio Carmona: una gira, un nuevo disco y un documental. "Lo grabé en directo, con cuatro temas nuevos, porque durante la pandemia me dio tiempo a componer mucho, tengo también un documental que quiero hacer y que se titulará 'Cántame el mundo gitano". El músico quiere "acercar ese mundo al de ustedes porque tenemos una cultura muy parecida, aunque musicalmente no tanto" y desvela cómo lo han vivido sus hijas. "Yo las mandé a estudiar fuera porque no quería que se dedicaran a la música, a Marina la envié a América y a Lucía a Inglaterra. Cuando volvieron lo hicieron cada una con un disco. Y yo me preguntaba: ¿para qué me he gastado yo el dinero, si la sangre tira más?", bromea.

Antonio Carmona recuerda con cariño Campamento, el barrio en el que se crió por el compañerismo que allí se vivía. "Vuelvo a cada rato a comerme un pepito de crema y a ver dónde echábamos la partida con mi padre. Vivíamos en un bajo, y la gente nos quería mucho porque éramos artistas, una especie de héroes del barrio. Mi barrio es de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida". El cantante continúa tan enamorado como el primer día de su mujer, Mariola Orellana. "Llevamos juntos treinta y tantos años, celebrándolo cada día, en los mejores y en los peores momentos. Mariola es muy abierta, a mí me educaron en los límites, sin embargo Mariola entiende a todo el mundo, recibe a todo el mundo. Lo que he aprendido de ella, es que hay que respetar a todos, dialogar, ponerte en el lugar del otro para poder tener una amistad, una relación. A mí me costaba mucho hacer amistades, pero desde que estoy con Mariola he sentido que soy mucho más abierto, y que puedo presumir de tener una mujer muy abierta y muy inteligente" y cuenta el secreto de su relación. "Nosotros nos respetamos, ella tiene sus amigas y yo tengo mis amigos, y no nos juntamos, cada uno tiene su pulso, luego en una fiesta estamos todos juntos, pero ella sale con sus amigas y yo con mis amigos. Lo más bonito que tenemos es que nuestras madres viven con nosotros, eso dice mucho de los dos", cuenta.

Entrevista realizada en el Hotel Wellington Calle Velázquez, 8. Madrid

Mi foto favorita

"Con mi padre, Juan el Habichuela".