El presentador y humorista Dani Martínez siempre ha sido un hombre muy reservado en cuanto a su vida amorosa, y apenas se le han conocido novias, aunque sí muchas amigas, y la última con la que se ha dejado ver ha sido Melissa Jiménez. La periodista y ex del futbolista Marc Bartra ha querido acompañarle estos días en su búsqueda de piso nuevo por el centro de Madrid. Unas imágenes que ha publicado '¡Hola!' a las que acompaña un texto en el que se califica la relación como "amistad especial" o "nueva ilusión" que dura ya "cuatro meses". Sin confirmación aún por ninguno de los dos protagonistas de la noticia, lo único a ciencia cierta es que a ambos se les veía felices y con complicidad por las calles de la capital.

Dani apenas ha tenido dos novias oficiales que hayan sido también famosas: Cristina Pedroche y Lara Álvarez. También se le relacionó con la cantante y ex concursante de 'OT' Miriam Rodríguez y con Blanca Suárez, pero estas dos nunca tuvieron confirmación.

Dani Martínez y Lara Álvarez juntos en 2011 Gtres

Por otro lado, Melissa ha estado 4 años y medio casada con Marc Bartra. Hacían una pareja ideal con tres hijos (Gala, Abril y Max), pero decidían poner fin a su relación hace aproximadamente un año, cuando se confirmaba a principios de enero de 2022 que ya no estaban juntos. A ella no se le ha conocido otra pareja, pero Marc sí ha hecho oficial recientemente su relación con la modelo, influencer y empresaria Jessica Goicoechea, aunque ya confirmó con un vídeo publicado "por error" que estaban juntos el pasado noviembre.

Desde el citado medio se afirma que esta "amistad especial" entre Dani y Melissa dura ya "cuatro meses", y parece que ellos estarían muy ilusionados. A la espera de saber si esa amistad ha pasado a mayores, parece que, de momento, están pasado el tiempo juntos y sin ninguna prisa.