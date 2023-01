Kiko Hernández se ha convertido en el protagonista de la crónica de esta semana y es que, su revelación sobre las supuestas grabaciones de Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos a las propias Campos ha causado todo un terremoto en el clan. "Sé, por boca de Gustavo, que grabó a Carmen Borrego", aseguraba la propia Terelu en 'Sálvame' donde confirmaba que dudaba que a ella la hubiera grabado.

Ante este terremoto, no han tardado en darse las reacciones y es que quedaba una miembro del clan por hablar, Alejandra Rubio, quien ha dado su opinión este sábado en el programa de 'Fiesta' que ha arrancado dando la primera perla: "Yo ya dije que no se fiaran de quien no se debían de fiar. Todos sabíamos que, en algún momento, esto iba a pasar". Y es que su enemistad con Kiko no es un secreto pues siempre ha sido muy crítica con él recordando, en varias ocasiones, que hizo daño a su familia provocando uno de sus cismas.

Telecinco

“Yo sabía que algo con Kiko iba a pasar en algún momento, sea Gustavo, mi tía… Algo iba a pasar”, considera Alejandra, para sorpresa de todos. No le sorprende que Kiko haya sacado esto. “Kiko ha traicionado a un amigo, o supuesto amigo (Gustavo) y se lo dije a Gustavo en su día. Si tú, en algún momento, le cuentas a alguien con quien tienes confianza algo, yo por lo menos no le hago eso a mis amigos”.



“Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real”. “Es una historia complicada”, matizaba más tarde Alejandra, “y depende de cómo lo mires. Todos, en algún momento de la vida, podemos desahogarnos con ciertas personas, pero esto hay que hacerlo con amigos íntimos o la familia”.

Sobre las grabaciones, de las que más de un colaborador de 'Sálvame' ha confirmado su existencia, e incluso el propio Gustavo llegó a confesar a Terelu, Alejandra ha asegurado que no sabe si son o no ciertas, pero que “si esas grabaciones existen, quiero creer que hay algún motivo por el que él graba. No creo que Gustavo vaya a vender a mi familia por dinero, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero diría que no. Si pasara, se me caería con todo el equipo”.