Terelu Campos, muy disgustada, responde a Kiko Hernández

Este pasado viernes 21 de enero Kiko Hernández se sentaba en el 'Deluxe' para someterse al conocidoLa semana pasada, el colaborador descubrió que el entorno de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos para que en un futuro pueda utilizar esos audios para "ganarse la vida". Fue Belén Rodríguez quien le contó a Kiko que María Teresa y Carmen Borrego habían sido grabadas y el colaborador no salía de su asombro. Alejandra Rubio contestaba a las duras declaraciones de Kiko y ella está segura de que Gustavo no es capaz de traicionar así a su familia.y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real", decía en 'Fiesta'.Este lunes 23 de enero le tocaba el turno de respuesta a Terelu Campos , que con la mirada hacia cámara no le hacían falta las palabras. La presentadora ha querido negar rotundamente que a Gustavo no se le haya pagado la nomina durante un año, un tema que salió en el 'poli':y no solo lo de Gustavo porque es mi madre y si necesita algo para eso también estoy yo. Yo he tenido una vida de puta madre gracias a esa mujer y la he tenido yo, mi hermana, sus nietos, su familia, gracias al esfuerzo y al trabajo de esta mujer que es mi madre., comenzaba explicando."Yo no tengo por qué verme obligada a dar detalles de mi vida íntima y económica y de la de mi madre. No tengo por qué, no va en el suelo ni en nada, ni en el mío ni en el de nadie, pero lo que no voy a dejar es que quede ahí una mentira como la copa de un pino".con las declaraciones de Kiko Hernández sobre su familia: "Cuando se hable con respeto a lo mejor respeto y solo a lo mejor. La diferencia es que yo le hablo con respeto a todo el mundo y mucho más a un compañero".