Se acabó el amor entre Juana Acosta y el francés Charles Alazet, con el que llevaba saliendo 3 años y medio. La pareja ha decidido poner punto y final a su relación, y nos hemos enterado de esta ruptura prácticamente por sorpresa, cuando, durante el estreno de la película 'Lobo Feroz' en Madrid este pasado lunes, la actriz, al ser preguntada por su chico, lanzaba la bomba: "Estoy soltera", decía sin querer entrar en más detalles sobre la noticia que acababa de dar, aunque sí dejaba claro que está con "el corazón tranquilo": "Estoy bien", apuntaba la actriz de 46 años.



Juana y el financiero comenzaron una relación en el verano de 2019. Con su amor recién estrenado, llegó la pandemia, y lejos de lo que les pasó a muchas parejas, reforzaron su amor. Juana, además, estaba feliz con el hecho de que su chico tuviera 4 hijos de otras relaciones anteriores, y lo suyo fue tan viento en popa que hasta pudimos verles de risas con la familia de ella unos meses después de empezar. Su noviazgo empezó después de que ella rompiera con Ernesto Alterio tras más de una década y media juntos, y también tras un breve noviazgo con Óliver Sancho.

Juana Acosta confesó su ruptura con Charles Alazet en el estreno de la película ’Lobo Feroz’ en Madrid. Gtres

Desde entonces, y a pesar de que Juana -que hace unos días pasó por 'El Hormiguero' con Adriana Ugarte y no soltó prenda sobre esto- no es muy dada a hablar de su vida privada, ha sido frecuente verles presumiendo de amor por las calles de Madrid y también de vacaciones en la playa. Tras esos 3 años y medio juntos, parece que lo suyo llegó a un punto de no retorno y su amor ya es historia. Y aunque no ha dado los motivos de esta ruptura, normalmente Juana termina con sus ex con buena relación, como demostró con Alterio: "Tenemos muy buena relación. Tenemos una hija adolescente y desde que nos hemos separado hemos intentado cuidarla y preservarla a ella y también honrar el amor que tuvimos durante tantos años que fue un amor muy hermoso", dijo tras su separación.