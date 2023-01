Gtres

Ya han pasado unos días desde que salió el nuevo tema de Shakira que ha dejado a todo el mundo revolucionado, sobre todo a su ex y a su actual pareja. El nuevo tema de la colombiana con Bizarrap está dando mucho de sí, y es que algunas frases de la canción son grandes pullas que no pueden pasar desapercibidas. Shakira está feliz con la acogida que ha tenido el nuevo tema pero no es la única en la que el foco se ha detenido. Aprovechando este tirón Gerard Piqué también ha sabido salir airoso de la situación. Con la referencia de "cambiaste un Rólex por un Casio", el ex jugador decidió llegar a la 'KingLeage' regalando relojes Casio a todos sus colaboradores. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", es otra de las curiosas frases de la nueva canción de la artista, y Piqué volvió a tomarse la canción con humor conduciendo un Twingo.La cosa no se queda aquí, por lo menos por la parte de la colombiana. Este 24 de enero la artista se asomaba a su balcón para disfrutar del buen sol y ya de paso saludar a los fans y la prensa que se encontraba en la puerta de su casa. Aunque con su pelo largo la tapaba, todos han sido testigos de la "nueva jugada" de Shakira. La cantante ha lucido una sudadera de lo más peculiar, y es que se podía leer una gran frase de su nueva canción: "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

Por el momento, no hay constancia de que la sudadera de Shakira esté a la venta. Pero seguramente le saque partido y ponga a la vente artículos relacionados con el nueva temazo que está arrasando en todas las plataformas musicales, discotecas y bares.