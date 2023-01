Gerard Piqué quiso volver con Shakira tras su separación. Ha sido el paparazzi Jordi Martín el que ha revelado que el ex futbolista le pidió una nueva oportunidad a la colombiana tras su primera ruptura el pasado mes de abril. Según reveló el colaborador en el programa 'El gordo y la flaca', el programa de Univisión, el ex futbolista quiso reconducir su historia de amor con la madre de sus hijos tras su romance con Clara Chía y, por este motivo Shakira le habría dedicado una de las estrofas que más han llamado la atención de su sesión 53 con Bizarrap. "Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques" decía la letra y es que, según el paparazzi, si hubo un intento de reconciliación por parte del ex futbolista. La ex pareja se vio las caras, el pasado 22 de enero, en el cumpleaños de su hijo Milan y su relación parece más tensa que nunca.

Como podrás ver en el vídeo de la parte superior, Gerard Piqué quiso volver con Shakira tras su separación. Según Jordi Martín, una persona del entorno directo de la cantante le ha revelado que un mes después de su separación que se produjo en abril de 2022, aún estando con Clara Chía, el ex jugador del Barça se arrepiente de su decisión de romper su relación con la colombiana y vuelve a casa. Pero, la reconciliación no funcionó y es entonces deciden terminar con su relación de manera definitiva. Tras la separación definitiva, es cuando Gerard Piqué y Clara Chía se mudan a vivir juntos. El paparazzi también aseguró que, a pesar de las informaciones que indican lo contrario, Gerard y Clara están más unidos que nunca.

Mientras Shakira disfruta del éxito mundial de su sesión 53 con Bizarrap y estaría estudiando dar una serie de conciertos y, por cada uno de ellos, se podría embolsar unos 2 millones de euros, sumándose a las extraordinarias cifras de su última canción. Además, Jordi Martín desvela que la cantante habría retrasado sus intenciones de instalarse en Miami con sus hijos y que la mudanza no se producirá, mínimo, hasta el mes de junio.