instagram

Paula Echeverría, Risto y Edurne han reaccionado, muy afectados, a la salida de su compañero Dani Martínez de 'Got Talent'. El cómico anunciaba el miércoles 25 de enero su marcha de esta nueva temporada, y lo hacía a través de su cuenta de Instagram, para dar la noticia de primera mano: "Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent", así empezaba el comunicado.

El presentador ha vivido "cuatro temporadas apasionantes" en el programa, según señalaba, se trata de una decisión personal puesto que quiere emprender "nuevos retos". En este sentido, aclaraba que seguirá en el programa 'Martínez y hermanos' de Movistar Plus+, formato con el que se encuentra "100% centrado e ilusionado" (pero no sería su única ilusión, porque recientemente hemos visto a Dani Martínez con Melissa Jiménez).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por otro lado, ha agradecido a todo el equipo del programa ya que el trabajo de los componentes del concurso ha hecho que "su trabajo fuera mejor" y añadía: "Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato", expresaba el ex jurado de 'Got Talent' poniendo fin a una de sus etapas televisivas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Su compañera Edurne le ha comentado en el post de Instagram: "Te echaré de menos Martínez" junto a un corazón. Paula Echevarría, que recientemente se fue de escapada a Marbella con Miguel Torres, le comentó también en la foto: "Que no pare la verrrrrbena", y acto seguido compartía la foto de Dani es sus historias de Instagram: "Harás lo que quieras porque eres el mejor! (Y de león) Pero te voy a echar muuucho de menos HERRRRMANO!", le escribía.

instagram

Por su parte, Risto le ha dedicado unas palabras: "Nadie es imprescindible. Ya lo sé. Pero este tiempo es irremplazable. Gracias Dani Martínez por estas cuatro temporadas de risas, de confidencias, de apoyo y de ingenio. A tu lado ha sido todo siempre mucho más fácil. Saber que vendría una réplica divertida desde la otra punta de la mesa me ha hecho mejor en mi trabajo. Y tener como vecino de camerino me ha hecho además muchísimo más feliz. Por eso y porque, aunque me fastidie, en el fondo sé que estás haciendo lo correcto, mi querido hermano pequeño, para mí es un sí", le decía al presentador.