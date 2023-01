Gloria Camila rompe el silencio tras el divorcio oficial de su padre

Este viernes saltaba la noticia de que por fin, José Ortega Cano y Ana María Aldón habían firmado los papeles del divorcio. Una situación legales que llevaba tan solo tres meses después de que la pareja anunciase el fin de su matrimonio. Horas después de que Paloma García Pelayo anunciase la noticia en 'El programa de Ana Rosa', Gloria Camila aparecía en la presentación del nuevo espacio que han inaugurado Iván Perujo y Lorena Morlote, donde sorteaba las preguntas de la nueva situación legal de su padre tras el fin de su matrimonio con la colaboradora de 'Fiesta'.

La joven ya advirtió hace unos meses que quería quedarse al margen de la polémica en torno a la relación de su padre y Ana María Aldón y todo lo relacionado con las polémicas familiares para centrarse en su salud mental, algo tocado tras su paso por 'Pesadilla en el paraíso' y todas las críticas a su padre de los últimos meses. "Ahí no voy a entrar, lo siento, solo voy a decir que me alegro que papá esté feliz, yo soy feliz si él está feliz le deseo lo mejor de todo, y ya", ha afirmado rotunda.

Eso sí, Gloria Camila no ha querido dejar pasar la oportunidad presumir de la relación con José Ortega Cano. Padre e hija se han vuelto inseparables tras el fin de su matrimonio con Ana María Aldón, no hay evento al que acuda su padre en la que ella no esté presente. Se encargó de organizar la inauguración del Museo Ortega Cano, en el que sufrió el robo de su móvil, pero se llevó mil alegrías y felicitaciones por la buena organización. Gloria ha dejado claro que su padre es en estos momentos "feliz" ya sea casado o soltero y que su relación siempre ha sido envidiable. "Siempre hemos tenido muy buena relación, pero ahora parece que es cuando se da cuenta la gente, pero siempre hemos sido uña y carne", afirmaba la joven sobre su buena relación con José Ortega Cano.