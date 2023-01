Alejandra Rubio y Kiko Hernández mantienen su conflicto abierto. A pesar de que el periodista ha firmado la paz con Terelu Campos y Carmen Borrego, la benjamina de las Campos sigue teniendo muchas reticencias a acercar posturas con él, algo que se ha visto sobre todo estos días. Y es que el colaborador de 'Sálvame' se ha puesto en el punto de mira de Alejandra al desvelar que Gustavo, chófer de María Teresa Campos, ha grabado a Carmen Borrego en conversaciones privadas y que, además, tenían un chat privado en el que se metían con ella. Una información por la que Carmen Borrego salió del plató de 'Sálvame' y a la que Terelu Campos también ha contestado, faltando la reacción de Alejandra Rubio.

Telecinco

En el programa de 'Fiesta', Alejandra no ha tenido problema en hablar sobre esta polémica y ahondar más de lo que ya había adelantado: "A mí todo lo que dice este señor no me sorprende, no es una persona creíble, se basa en lo que le van contando y eso no vale", ha confesado. En este sentido, ha respondido a las acusaciones de Kiko de haberles ignorado a Belén Rodríguez y él en la comida en casa de María Teresa Campos.

"No creo que Belén le haya hablado mal a Rocío Carrasco mal de mí porque ella no lo habría permitido", aseguraba Alejandra quien explicaba que "entre él y yo no existe ninguna enemistad, simplemente que para mí él no es nadie igual que yo tampoco lo soy para él, es una persona que va a comer a casa de mi abuela pero luego nos pone verdes a mi tía y a mí en un plató".



Además, Alejandra respondía a otra dura advertencia de Kiko y es que confesaba que había un detalle íntimo de la hija de Terelu que Gustavo difunde en las grabaciones y que Carmen Borrego también habría contado: "Es algo que puede ser delito contarlo, y por mi parte ya está, no voy a hablar más de este tema porque... ¿a dónde hemos llegado?". "Lo grave es que este señor juegue con difundir esto".