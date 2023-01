A Marta Riesco su vida en Madrid no le sale nada barata, pero parece que se lo puede permitir, y es que lo decimos porque ella misma, a través de mtmad, ha desvelado el dineral que paga por su piso de alquiler. Vivir completamente sola, cerca del trabajo y en un buen barrio de la capital no es algo que todo el mundo se pueda permitir, pero parece que su sueldo como reportera y sus campañas de publicidad en redes sociales (sí, es toda una influencer) le permiten llegar desahogadamente a final de mes (incluso puede que dentro de poco tengamos que añadir a su currículum 'actriz' tras pedirle descaradamente trabajo a Pedro Almodóvar), y por eso puede vivir sola y permitirse un apartamento de lo más cuco.



Como decíamos, ha sido la propia Marta la que ha desvelado la cifra de lo que paga: "Oscila entre los 1.100 y los 1.300 euros al mes", y su bien no ha entrado en detalles de si lo paga sola o si es a medias con Antonio David Flores, casi lo ve como un "chollo" tras comparar lo que pagan algunos de sus compañeros que viven por la misma zona que ella, pero es que alojarse en el codiciado barrio de Las Tablas es lo que tiene, que además le da mucha tranquilidad, porque vive "a 10 minutos de Telecinco", y eso es algo que para ella no tiene precio porque 'no le gusta nada madrugar'. De esta manera, se ahorra grandes desplazamientos mañaneros y atascos de tráfico, lo que le permite dormir un poquito más cada día.

Foto: Mediaset

Foto: Mediaset

Marta, además, ha querido enseñar en este vídeo varias estancias, como su salón comedor, la terraza (donde graba su podcast), la cocina o el 'hall' de su piso. Ella misma ha explicado que no le gustan los hogares minimalistas sino "con color", "alegría" y "personalidad", y en concreto le apasionan los colores tierra y azules, por lo que podemos encontrar muchos detalles en esos colores... aunque ahora que vive con Antonio David Flores se tiene que poner de acuerdo con él en el tema de la decoración... algo que no siempre es cómodo, y es que cada uno, en la relación, tiene su propia personalidad y su propio gusto, pero siempre consiguen sortearlo y llegar a un acuerdo. Sin duda, ese problema quizá lo trasladen a su nueva casa de Málaga...