Marta Riesco podrá caer mejor o peor, podrá gustar más o menos lo que hace, pero lo que no se puede negar es que la joven reportera de Telecinco tiene desparpajo y le echa mucho morro a la vida. La novia de Antonio David Flores acudió a Zaragoza para cubrir los Premios Feroz como periodista, y allí se llevó a muchos de los personajes que desfilaron por la alfombra roja de calle -en una noche que acabó siendo polémica por la agresión sexual denunciada por Jedet-, pero sin duda hubo uno que destacó por encima del resto: Pedro Almodóvar. El director de cine se sometió al cuestionario de Marta sin ningún problema, e incluso opinó sobre las dotes actorales de Ana María Aldón, pero lo que sin lugar a dudas llamó la atención fue su inesperada petición a Pedro.

El director, que se llevó el Premio de Honor muy emocionado al recordar a su madre, pasó por la alfombra muy contento, y al llegar al lugar en el que se encontraba Marta, elogió su vestido y ésta pudo entablar una conversación muy fluida. Al final, cuando Almodóvar se retiraba, Marta no perdió la ocasión de pedirle nada más y nada menos que un papel como actriz en alguna película porque tiene "mucho arte", a lo que él contestó con mucho humor "ya te veo", y la animó a presentarse formalmente a algún casting. Un momento que la propia Marta ha colgado en su cuenta de Instagram.

Riesco es una mujer que no se contenta con lo que tiene y siempre quiere más, un inconformismo a nivel profesional que es de aplaudir: empezó su carrera como estudiante de Periodismo y Derecho, también quiso ser modelo y se presentó al certamen de Miss España como Miss Segovia en 2006, e incluso hizo sus pinitos como cantante con su tema 'No tengas miedo', que ha relanzado años después, y hasta ha revelado que entre sus proyectos está escribir un libro autobiográfico.