La canción que Shakira dedicó a Piqué exponiendo el daño que le había hecho al final de su relación podría haber dejado serias consecuencias más allá de la propia pareja. La colombiana arremetía en el tema contra su nueva novia, Clara Chía. Esta ha estado recibiendo insultos y críticas de todo tipo desde que se estrenó la canción.

Hace pocos días, Gerard Piqué demostraba que su amor por Clara Chía puede con todo y publicaba la primera imagen en sus redes de ellos como pareja. Aunque no le ponía ningún título está claro que fue toda una declaración de intenciones. También la pareja fue fotografiada durante un partido. Fotos en las que la joven de 23 años dedica varias miradas a su chico con bastante complicidad. Parece que esa felicidad, al menos por parte de la joven, no es al 100%, y es que todo el revuelo que ha causado la canción de Shakira aún le sigue pasando factura.



Clara está recibiendo muchísima presión, sobre todo por las redes sociales, plataformas en la que los jóvenes, y no tan jóvenes, se relacionan. A veces se utiliza un lenguaje bastante duro y son muchos los hates que debe estar recibiendo Chía. Según han informado Mamarazzis y también Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles', la actual pareja del futbolista estaría siendo vista por profesionales, y es que la propia Clara habría acudido a una clínica de Barcelona por problemas de ansiedad.

Gerard Piqué, muy consciente del complicado momento por el que está pasando su chica, habría decidido irse de viaje con ella a su casa en la Cerdanya, uno de los lugares favoritos del exjugador de fútbol.