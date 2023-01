Desde que Omar Sánchez y Anabel Pantoja rompieran, todo han sido cambios en la vida del canario. Ha participado en realities, se ha hecho famoso, tiene una nueva relación con Marina Ruiz, se ha mudado a una nueva casa en Madrid... y ahora suma a todas esas transformaciones una más: ¡se ha puesto pelo! El ex superviviente llevaba tiempo con la idea rondándole la cabeza de arreglar sus calvicies, especialmente en la zona de la coronilla, y ahora ha encontrado el momento perfecto tras las navidades para lucir pelo de cara al próximo verano.



Omar ha compartido todo el proceso en sus redes sociales (a golpe de publi de la clínica que se lo ha hecho, claro), y es que además va a aprovechar la ocasión para hacer un poco de turismo, porque no ha elegido una clínica en España, sino que se ha desplazado hasta Turquía para someterse a esta intervención, que en su caso ha durado nada menos que casi 6 horas.

Omar y Marina, que le ha acompañado en este viaje, llegaron un día antes al destino para estar de lo más tranquilos y no ir con prisas, y nada más aterrizar lo primero que han hecho ha sido buscar un buen restaurante con el que han puesto los dientes largos a sus seguidores. A la mañana siguiente, bien temprano, Omar se ha sometido a las primeras pruebas y ha pasado por las manos expertas de dos médicos, que le han hecho el injerto en la coronilla y también en las entradas: "No me duele nada", ha dicho a mitad de la operación en un story, para luego confirmar que todo había salido muy bien: "El resultado ha sido espectacular. Me he reforzado las entradas y sobre todo la coronilla, que es donde tenía menos pelo. Estoy súper bien, para tomarme unas copillas ahora", ha bromeado.

Terminado el proceso, Omar ha confirmado que se quedaría unos días más en el país, no sólo para que le hicieran el seguimiento en esas primeras horas, sino también para disfrutar de la cultura y gastronomía de Turquía. El joven ha quedado muy contento con todo el proceso, aunque lo más tedioso empieza ahora: tendrá que cuidar mucho la zona, hidratarla, evitar que le dé el sol y dormir sentado los primeros días, aunque sin duda a él le merece la pena, porque en unos meses podrá presumir de cabellera como hacía años que no hacía.