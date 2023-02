El 2022 fue un año en el que muchas parejas decidieron acabar con su relación. Una de las rupturas que más sorprendió fue la de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. La ex pareja llevaba ocho años y decidieron separarse poco antes de que Tamara Falcó le volviese a dar otra oportunidad a Íñigo Onieva. Desde entonces los protagonistas han querido centrarse en otros proyectos y no entran en conflictos tras la ruptura. Se conoce que la socialité pasó unas Navidades complicadas debido a la separación, y mientras tanto el Premio Nobel se está refugiando en lo que más le gusta: su profesión. El escritor accederá a la Academia Francesa el próximo 9 de febrero e irá acompañado y se comenta que su ex mujer, Patricia Llosa le acompañará en esta nueva aventura.

Aunque Vargas Llosa está centrado en la literatura, sí que ha roto su silencio echando una vista al pasado y ha valorado el tiempo que estuvo con la madre de Tamara Falcó. Exactamente Mario Vargas Llosa concedía una entrevista al diario 'El País', y aunque sus declaraciones sobre el tema han sido escasas, ha dejado bien claro cuáles son sus sentimientos hacia la reina del papel couché. "La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria", contaba el escritor sobre su ocho años perteneciendo a esta mundo.

Gtres

El escritor ha pasado página y quedaba claro en la entrevista que no pretende hacer una novela de todo lo que ha vivido en el mundo de su ex pareja. "Son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno. La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros".