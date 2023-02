Eugenia Martínez de Irujo ha mantenido este viernes una colaboración con la Fundación Querer, enfocada en la investigación de enfermedades raras, con la que se ha volcado desde hace casi dos años y al que ha donado una escultura de un cerdo volador "porque el lema es 'es imposible ver a un cerdo volando' y con las enfermedades raras queremos decir que nada es imposible". Una presentación tras la que ha tenido un encuentro con la prensa de lo más surrealista en el que ha tratado algunos de los temas de actualidad de la prensa rosa dejando algunos de los titulares más espontáneos que se recuerdan.

Y es que, fue preguntada sobre el tema estrella estos días: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Eugenia tiene una gran vinculación con la novia, no solo por ser embajadora de la misma marca de joyas sino también por compartir la 'sangre azul' que abre la posibilidad de que sea una de las invitadas.

Por eso los periodistas no han dudado en preguntar a Eugenia sobre si estará invitada al gran evento de la temporada, a lo que ella ha respondido tajante: "No voy a ir, vamos, no creo. Tamara es más joven que yo y tampoco somos amigas. Nunca hemos salido juntas entonces no tiene porqué invitarme, la verdad". Una respuesta cordial antes de que, tras explicar que sí que tiene relación con dos de sus hermanos al ser primos suyos, reconocía que realmente no estaba interesada en el futuro enlace de la marquesa de Griñón: "No me vayáis a preguntar de Tamara, que me la bufa. Lo siento pero me ha salido del alma. Una pregunta vale pero toda la entrevista, no. ¿También de la Preysler y Vargas Llosa?", reconocía entre risas. Una actitud que mantenía cuando era preguntada por Kiko Rivera, sobre quien tampoco hacía declaraciones.

Tras ello, Eugenia pedía que solo se la preguntara por la causa benéfica de la Fundación Querer pues "me da rabia porque luego caerá en el olvido". Acto seguido, los periodistas le preguntaban por los niños, a los que va dirigida esta Fundación, sobre lo que Eugenia ha dejado claro que no ha tenido nunca intención de ampliar la familia: "Una y no más", aseguraba, "Tana es espectacular pero nunca he sido muy niñera".

Finalmente, la duquesa de Montoro ha confesado que para este año 2023 tiene un deseo claro: "Que me dejen como estoy que estoy fenomenal, sobre todo la salud que es en realidad lo único y lo más importante".