En el verano de 2018, Eugenia vivió uno de los momentos más duros de su vida. Su hija tuvo que salir precipitadamente de Ghana, donde viajó como voluntaria de una ONG.

Tras suspender por segunda vez Selectividad, la joven decidió partir rumbo a África para colaborar con 'Yes we help', una ONG que parece que no cumplió con lo prometido. Según 'El Mundo', los chicos que viajaron hasta allí se encontraron que no existía ningún programa de cooperación y que los responsables no tenían experiencia sobre el terreno. Tana y sus nuevos amigos dormían en literas, la comida era muy escasa y no contaban con las medidas de seguridad que les habían garantizado. De hecho, 24 horas antes de volver a España, el campamento recibió la visita de tres hombres armados que desataron el pánico entre los jóvenes. Finalmente se fueron y la embajada española en Ghana decidió poner en marcha un dispositivo para evacuar a los chicos